استراتيجية القهوة، ديوان جديد للشاعر أحمد حداد

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع ديوان "استراتيجية القهوة" للشاعر أحمد حداد، حيث طرحته الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة.

ديوان استراتيجية القهوة

وعن الديوان: "الأولة حوجني الحب لبُنّك المحوّج.. والتانية باشوف البحر في شعرك المموّج.. والتالتة يا حلوة لو كان بإيدي..أتوّج.. إيديكي ملكة جمال القهوة.. تفتح القهوة أبواب البَوح ويفتح الشتاء أبواب الذكريات.. وعادة ما تكون ذكريات مؤلمة.. بعض قصائد هذا الديوان كُتبت منذ أكثر من عشر سنوات... معظمها مزيج بين الحنين والبكاء والجنون، وأيضًا الحب الذي بمثابة شمس الشتاء".

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الشاعر أحمد حداد

والشاعر أحمد حداد من مواليد القاهرة 27 نوفمبر 1984، حصل على بكالوريوس معهد السينما قسم سيناريو عام 2006.

وصدرت له ستة دواوين منها: «الورد اللى بيطلع»، «حبة تراب»، «بشويش» الحاصل على جائزة معرض الكتاب لشعر العامية لعام 2012، ويُعد ديوان "استراتيجية القهوة" رابع إصداراته مع دار الشروق بعد «عزيزى فلان»، «مزاج سيادتي»،و «التوقيت المحلي لمدينة البهجة». كتب أغانى للعديد من الفرق والمطربين وأسس فرقة رترو الغنائية عام 2017. من أشهر أعماله؛ أغاني مسلسل الأطفال ظاظا وجرجير وأمسيَّات شعرية وغنائية من أشعارە وأفلام مستقلة من تأليفه وإخراجه.