الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد مراد يكشف لـ مني الشاذلي عن كواليس روايته الجديدة "أبو الهول"

أحمد مراد،فيتو
أحمد مراد،فيتو

 يحل الكاتب أحمد مراد وابنته ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة غد الخميس من برنامجها "معكم" على قناة ON.

 

يكشف مراد خلال اللقاء كواليس صناع الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط" والتي صدرت مؤخرًا بالأسواق باسم "أبو الهول"، حيث يتحدث مراد حول تفاصيل شخصية سليمان أفندي السيوفي بطل الرواية.

 

 من ناحية آخرى، يتحدث مراد عن أعماله السينمائية السابقة والمستقبلية، وعن برنامجه التلفزيوني الذي عرض مؤخرا وهو برنامج "بيت مراد" الذي قدمه بمشاركة أبنته فاتيما مراد لأول مرة، حيث انضمت فاتيما إلى اللقاء وتحدثت حول تجربتها بمشاركة والدها في تقديم البرنامج، وكيف مرت عليها الحلقات الأولى من التصوير، مشيرة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين أحمد مراد في البرنامج وفي الحقيقة.

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على الجانب الأخر، كان كشف الكاتب والروائي أحمد مراد عن ملامح تحويل وكواليس روايته "موسم صيد الغزلان" لعمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التصوير من المقرر أن ينطلق العام المقبل 2024.

أحمد مراد

 وقال أحمد مراد خلال لقاء مع برنامج et بالعربي: "الفيلم اتكتب وهو في مرحلة الإنتاج الحالي.. وبيدور في المستقبل عام ٢٠٦١ وفي دراسة كاملة ليه.. والتصوير هيبدأ السنة الجاية".

 

أحمد عز 

 وعن سؤال هل النجم أحمد عز سيكون بطل الفيلم؟ تابع: "طبعا من الممكن أن يكون أحمد عز بس شركة الإنتاج هي اللي لازم تعلن عن الممثل والمخرج وهذه التفاصيل". 

 

ووجه "مراد" رسالة لأحمد عز قائلا: "بحبك يا أحمد وبحب اشتغل معاك.. وتجربة فيلم كيرة والجن كانت عظيمة جدا مع كريم عبد العزيز.. وشرف لي أن أشتغل معاك". 

 

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الاعلامية مني الشاذلي إعلامية الكاتب أحمد مراد بير الوطاويط فيلم كيرة والجن كريم عبد العزيز

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