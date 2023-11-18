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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تصدر كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" للجبرتي

كتاب مظهر التقديس
كتاب مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، فيتو

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" للمؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتي، دراسة وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق، وذلك ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر في سلسلة "ذاكرة الكتابة".

كتاب مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس

وتكمن أهمية الكتاب في أنه يعد السجل التاريخي للحملة الفرنسية، حيث تتبع مسيرتها، وتابع تراجعها وزوالها، كما يضم الكتاب بين دفتيه مجموعة كبيرة من البيانات والمنشورات التي أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسي، ولقد كان تدوين الجبرتي لتاريخ هذه الفترة على هيئة يوميات قد وفر للباحثين والمهتمين بتاريخ مصر، الكثير من التفاصيل التي تقدم صورة واقعية للمجتمع المصري وقتئذ.

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عبد الرحمن الجبرتي

وتعد كتابات المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي من المصادر المهمة عند دراسة تاريخ مصر منذ نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، لاسيما وهو شاهد عيان على معظم الأحداث، كما أنه شارك في صنع الكثير منها، بحكم البيئة الأسرية والعلمية التي كونت ملامح شخصيته وشكلت وعيه.

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