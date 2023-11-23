الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تتعاقد على تنفيذ خط هوائي لتفريغ طاقة محطات كوم أمبو

توقيع عقود الخطوط
توقيع عقود الخطوط الهوائية بمحطات كوم امبو،فيتو

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الخميس، عقد مع شركة MAN الدولية للمقاولات وذلك لتنفيذ الخط الهوائى "بنبان 1/ بنبان 3" جهد 22- ك.ف بطول 4,6 كم التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا بنظام تسليم مفتاح.

ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس، وإستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

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مشروع تنفيذ الخط الهوائى "بنبان 1/ بنبان 3"

ويهدف المشروع الى تفريغ الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية حوالى 700 م. المولدة من كل من محطة أكواباور بقدرة 200 م.و ومحطة النويس  500 م. وات بكوم أمبو

وتبلغ القيمة الاجمالية للخطين حوالى 105 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 7 شهور من تاريخ توقيع العقد.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إستقبل جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمنطقة الشرق الأوسط والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك.

 بنك الاستثمار الأوروبي

وأكد الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

وأشار الوزير خلال اللقاء بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر ومشروعات الربط الكهربائي وخاصة الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

مشروعات الربط الكهربائى مع قبرص واليونان 

وأكد الوزير إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر  خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 42% بحلول 2030

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