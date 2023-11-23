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رياضة

الزمالك يحدد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

وضع مسئولو نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، حدا أقصى لرواتب اللاعبين المقبلين على تجديد عقودهم أو الصفقات الجديدة مع النادي. 

وأكد المصدر، أن إدارة الزمالك وضعت 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين في النادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الجمعة في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمواجهة أبو سليم. 

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال في فرض حالة من التركيز على اللاعبين لذلك قرر السفر قبل المباراة بـ٤٨ ساعة استعدادا لمواجهة أبو سليم يوم الأحد المقبل. 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول، في المواجهة الهامة أمام أبو سليم الليبي بافتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد المقبل، أمام بوابة رقم 1، وذلك لنقل المشجعين من أمام مقر النادي إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.

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ويشترط تواجد الجماهير أمام مقر النادي بتذكرة المباراة والـ "fan id" من أجل استقلال الحافلات والتوجه إلى الملعب ثم العودة للقاهرة مرة أخرى عقب انتهاء اللقاء.

وتأتي خطوة توفير الحافلات من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للجماهير البيضاء، ودعمًا لفريق الكرة الأول، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة  عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

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