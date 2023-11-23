الأزمة المالية تجبر الإسماعيلي على بيع نجم الفريق (فيديو)

الإسماعيلى، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على اذاعه أون سبورت إن نادى الإسماعيلي يعاني من أزمة مالية شديدة خلال الفترة الحالية.

الأسماعيلى يلجأ إلى بيع عبد الرحمن مجدى

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: “مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن قد يلجأ إلى بيع عبد الرحمن مجدى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وذلك في ظل الأزمة المالية الشديدة التي يعانى منها النادى”.

https://fb.watch/ouNR-QTQm9/?mibextid=Nif5oz

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الإسماعيلى يفوز على المقاولون العرب

وحقق فريق الإسماعيلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأربعاء بالملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري.

الاسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ونجح الإسماعيلى في تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، ثم تعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، ثم التقي الدراويش مع نظيره موردن فيوتشر وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فيوتشر يفوز على الإسماعيلي وديا

من ناحية أخرى فاز فريق مودرن فيوتشر،على نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، في إطار الاستعدادات خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي مودرن فيوتشر محمد فاروق وعمر السعيد، فيما أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب عماد حمدي.

حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي

في اتجاه آخر أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتابع الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، لكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

وتابع حمزة الجمل: "توليت الإسماعيلي مرتين، المرحلة الأولى أنقذنا الفريق من الهبوط وتم إقالتنا ولم نحصل على أي شيء سواء معنويًا أو ماديًا ولم نتقدم بأي شكاوي".

وأضاف: "في المرحلة الثانية تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي بعد إصرار المسؤولين على تواجدي والحصول على نفس راتبي السابق، ولم أرفض ونجحنا أيضًا في البقاء بالدوري، وخرجنا بنفس المرحلة الأولى بدون أي تقدير معنويًا أو ماديًا أو كلمة شكر".

وقال حمزة الجمل: "حصلنا على وعود كثيرة لكن دون أي تحرك وخاطبت النادي أكثر من مرة، ثم لم نحصل على أي ردود على تواصلنا، والمدرب المساعد تواصل مع المدير المالي والأخير رد عليه أنه تم إلغاء القرارات السابقة ولن يكون هناك أي مستحقات وطالبه بالشكوى".

واختتم: "فوجئنا بالرد وتحدثت مع نصر أبو الحسن لكن لم أحصل على رد مفيد، ولا أجد أي مبرر لهذا التعامل معنا رغم كل ما قدمته، والوضع مؤلم لنا للغاية".