الإسماعيلي يفوز على المقاولون 2-0 وديا استعدادا لبيراميدز

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء بالملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري.



أحرز ثنائية الإسماعيلي كلا من مروان حمدي وحسن صابر.

الاسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ونجح الإسماعيلى في تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، ثم تعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، ثم التقي الدراويش مع نظيره موردن فيوتشر وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، لمواجهة فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري.

وخاض المقاولون ثلاث وديات أمام سموحة 0-1، وبلدية المحلة 2-1، الأسبوع الماضي، والمروج الليبي 1-0 الأحد الماضي وذلك قبل ودية المقاولون اليوم الأربعاء مع الإسماعيلي.

وكان الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، قد وضع برنامجه التدريبي خلال فترة التوقف الحالية يتخلله خوض 4 مباريات ودية مع إعطاء الفريق راحة يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو بالدوري.

وأعطى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، الفرصة لجميع اللاعبين خلال الـ 4 وديات أمام سموحة وبلدية المحلة والمروج الليبي والاسماعيلي بالترتيب للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري بعمل فترة إعداد مصغرة من خلال التدريبات والمباريات الودية.

اجتماع محسن صلاح مع فريق المقاولون

وكان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، قد عقد اجتماعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة والكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين.

وطالب المهندس محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب، باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية مؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.



وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين، إن الإدارة تقف خلف الفريق وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة خاصة أن إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي له باع كبير فى التدريب في مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي، ثقته في عودة المقاولون لمكانته في مسابقة الدوري المصري وتقديم مباريات أفضل من الجولات الستة الماضية بالمسابقة.

وأشار المشرف العام على الكرة، بأن مجلس الإدارة بقيادة المهندس محسن صلاح يدعم الفريق ويذلل كافة العقبات من أجل استعادة الروح والثقة وتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.