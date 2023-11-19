بنفس نتيجة الدوري، طلائع الجيش يفوز وديا علي الإسماعيلي 3\2

فاز فريق طلائع الجيش علي نظيره الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم خلال فترة التوقف الدولى الحالية باستاد جهاز الرياضة.



سجل أهداف الإسماعيلي كل من باسم مرسي ومروان حمدي، فيما جاءت أهداف طلائع الجيش عن طريق موسى دياوارا وعلى حمدى وكريم حلاوة.

وبنفس النتيجة فاز طلائع الجيش علي الاسماعيلي بالدوري المصري، في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة لبطولة الدوري علي ملعب الإسماعيلية.

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ويختتم الطلائع مبارياته الودية بلقاء فريق فاركو بدلا من تليفونات بنى سويف يوم 23 نوفمبر الجاري.

طلائع الجيش يفوز علي الهلال الليبي



فاز فريق طلائع الجيش على فريق الهلال الليبي الذي يعسكر بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكري.

سجل ثلاثية طلائع الجيش كلا من محمد هاني وموسى دياورا وكريم طارق، بينما سجل الفريق الليبي معتصم التايب.

وتأتي تلك الودية خلال فترة توقف الدوري استعدادًا للقاء الجونة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.



واستغل عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع المباراة في تجربة معظم لاعبيه للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لمباريات الدوري المصري.

وغاب فقط عن المباراة حميدو ماو للانضمام لمنتخب بلاده، بينما يواصل الثنائي محمد حمدي زكى وأحمد الشيخ تدريباتهما التأهيلية استعدادًا للقاء الجونة.

وغاب حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة في السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعي عبد الحميد بسيونى الي تجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين يواصلون عملية التأهيل بعد العودة من الإصابة أمثال: أحمد الشيخ وحميد ماو ومحمد حمدى زكى، استعدادًا لمواجهة الجونة القادمة.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري

ويحتل الطلائع المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فقط

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبيًا مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة