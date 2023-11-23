مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

تسبب تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعتي دواجن بألمانيا في إعدام عشرات آلاف الديوك الرومية، أمس الأربعاء، وفقًا لمسؤولين محليين.

وقالت مزرعة في بلدية لفيتزران، شمال غرب ألمانيا، بإعدام 25 ألف طائر.

فيما قالت وزارة الزراعة في شفيرين: إن الفيروس هو النوع الفرعي "إتش 5 إن 1" شديد العدوى من إنفلونزا الطيور.

موسم البرد القادم

إلى ذلك، قال وزير الزراعة تيل باكهاوس: "يخشى أن يكتسب تفشي المرض مزيدًا من الزخم في ضوء موسم البرد القادم".

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وقد اكتشفت سلالة "إتش5 إن1" من إنفلونزا الطيور في مزرعة في منطقة كوكسهافن بشمال ألمانيا، حسبما أعلنت المنطقة، أمس الأربعاء. وأعدم كل ما في تلك المزرعة من طيور.

أيضا تم اكتشاف هذه السلالة أيضًا في ألمانيا في يوليو (يوليو).

عن طريق الطيور البرية

المعروف أن الأنفلونزا، التي تنتشر عن طريق الطيور البرية، موجودة في ألمانيا منذ سنوات.

من جانب، وفي الدنمارك، قالت إدارة الطب البيطري والأغذية، أمس الأربعاء، إن من المقرر إعدام نحو 2700 طائر دراج في مزرعة دواجن بالقرب من الحدود الألمانية بعد اكتشاف مرض انفلونزا الطيور هناك.

وقد تمت إقامة منطقة حماية ومنطقة مراقبة داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات و10 كيلومترات على التوالي. وستطبق الإجراءات في البداية لمدة 30 يومًا.