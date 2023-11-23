الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

إعدام 27 ألف طائر
إعدام 27 ألف طائر في ألمانيا والدنمارك، فيتو

 تسبب تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعتي دواجن بألمانيا في إعدام عشرات آلاف الديوك الرومية، أمس الأربعاء، وفقًا لمسؤولين محليين.

وقالت مزرعة في بلدية لفيتزران، شمال غرب ألمانيا، بإعدام 25 ألف طائر. 

فيما قالت وزارة الزراعة في شفيرين: إن الفيروس هو النوع الفرعي "إتش 5 إن 1" شديد العدوى من إنفلونزا الطيور.

موسم البرد القادم

 إلى ذلك، قال وزير الزراعة تيل باكهاوس: "يخشى أن يكتسب تفشي المرض مزيدًا من الزخم في ضوء موسم البرد القادم".

Advertisements

وقد اكتشفت سلالة "إتش5 إن1" من إنفلونزا الطيور في مزرعة في منطقة كوكسهافن بشمال ألمانيا، حسبما أعلنت المنطقة، أمس الأربعاء. وأعدم كل ما في تلك المزرعة من طيور.

أيضا تم اكتشاف هذه السلالة أيضًا في ألمانيا في يوليو (يوليو).

عن طريق الطيور البرية

المعروف أن الأنفلونزا، التي تنتشر عن طريق الطيور البرية، موجودة في ألمانيا منذ سنوات.

من جانب، وفي الدنمارك، قالت إدارة الطب البيطري والأغذية، أمس الأربعاء، إن من المقرر إعدام نحو 2700 طائر دراج في مزرعة دواجن بالقرب من الحدود الألمانية بعد اكتشاف مرض انفلونزا الطيور هناك.

وقد تمت إقامة منطقة حماية ومنطقة مراقبة داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات و10 كيلومترات على التوالي. وستطبق الإجراءات في البداية لمدة 30 يومًا.

فرنسا تطلق أكبر حملة للتحصين ضد إنفلونزا الطيور

البرازيل تدق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع وتيرة انتشار إنفلونزا الطيور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انفلونزا الطيور الديوك الرومية ألمانيا بلدية لفيتزران شمال غرب ألمانيا وزارة الزراعة في شفيرين وزير الزراعة تيل باكهاوس منطقة كوكسهافن بشمال ألمانيا الدنمارك إتش 5 إن 1

مواد متعلقة

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

فرنسا تطلق أكبر حملة للتحصين ضد إنفلونزا الطيور

الأكثر قراءة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

سقوط كوبري مشاة في المهندسين (صور)

الزمالك يحدد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

محافظ الجيزة يتفقد حادث انهيار كوبري مشاة عرابي

داود عبد السيد، كواليس فيلم الكيت كات وسر استبعاد عادل إمام من البطولة ومن هو الشيخ حسني؟

تفاصيل جديدة في واقعة انهيار كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين

دولة اوروبية تعلن تأييد الاعتراف بفلسطين

Advertisements

منوعات

المزيد

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 24-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 24-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية