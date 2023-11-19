مهم فى الطقس المتقلب، طريقة عمل حمص الشام فى خطوات بسيطة

طريقة عمل حمص الشام، حمص الشام من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى تقدم كتسالى فى الشوارع والميادين.

وطريقة عمل حمص الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو مشروب شتوى تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل خاصة فى فصل الشتاء.

ومع التقلبات الجوية التى تشهدها مصر اليوم تفضل ربات البيوت تحضير حمص الشام للتدفئة ولتقوية المناعة لأن قيمته الغذائية عالية ويحتوى على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل حمص الشام.

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مكونات عمل حمص الشام:-

كوب حمص

نصف ليتر عصير طماطم

بصلة

2 فص ثوم

ملعقة صلصة

ملح

كمون

عصير ليمون

شطة للتقديم

طريقة عمل حمص الشام:-

ننقع الحمص ليلة كاملة فى الماء الفاتر.

ثم نغسله جيدا ونضعه فى حلة ونضيف له بناء ونرفعه على النار حتى تمام النضج، مع مراعاة تزويده بالماء كلما نقص حتى لا يحترق.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به عصير الطماطم مع البصل والثوم والصلصة ونضرب جيدا.

وبعد تمام نضج الحمص نصب عليه عصير الطماطم والبصل فى نفس حلة السلق وعلى ماء السلق والحمص

ونترك الخليط يغلى حتى يتسبك قليلا.

ثم نضيف الملح والكمون ونتركه يغلى مرة أخيرة

ثم نرفعه من على النار ونضيف له عصير الليمون والشطة.

ونصبه فى اكواب التقديم، ويقدم ساخنا.

طريقة عمل حمص الشام، فيتو

فوائد الحمص لصحة الكبار والصغار

والحمص له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الحمص:-

الحمص غنى بالبروتين حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

الحمص يساهم في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، ويقلل من الإمساك.

الحمص يساعد على إنتاج الخلايا، فهو يعد مصدرا غنيا لفيتامينات "أ" و"ب6"، وكذلك حمض الفوليك، والثيامين، والنياسين، مما يجعله يساعد على إنتاج خلايا جديدة، وبشكل خاص خلايا الدم الحمراء في الجسم.

الحمص يسيطر على مستوى السكر في الدم مما يجعله مناسبا لمرضى السكري.

الحمص يحمي من السرطان.

الحمص يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

الحمص يمنع فقر الدم، لأنه غني بالحديد، فهذا يساعد في الحفاظ على محتوى الحديد في الجسم، مما يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.