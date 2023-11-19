الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

مهم فى الطقس المتقلب، طريقة عمل حمص الشام فى خطوات بسيطة

حمص الشام، فيتو
حمص الشام، فيتو

طريقة عمل حمص الشام، حمص الشام من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى تقدم كتسالى فى الشوارع والميادين.

وطريقة عمل حمص الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو مشروب شتوى تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل خاصة فى فصل الشتاء.

ومع التقلبات الجوية التى تشهدها مصر اليوم تفضل ربات البيوت تحضير حمص الشام للتدفئة ولتقوية المناعة لأن قيمته الغذائية عالية ويحتوى على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل حمص الشام.

Advertisements

مكونات عمل حمص الشام:-

كوب حمص

نصف ليتر عصير طماطم

بصلة

2 فص ثوم 

ملعقة صلصة 

ملح

كمون

عصير ليمون

شطة للتقديم

طريقة عمل حمص الشام:-

  • ننقع الحمص ليلة كاملة فى الماء الفاتر.
  • ثم نغسله جيدا ونضعه فى حلة ونضيف له بناء ونرفعه على النار حتى تمام النضج، مع مراعاة تزويده بالماء كلما نقص حتى لا يحترق.
  • ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به عصير الطماطم مع البصل والثوم والصلصة ونضرب جيدا.
  • وبعد تمام نضج الحمص نصب عليه عصير الطماطم والبصل فى نفس حلة السلق وعلى ماء السلق والحمص
  • ونترك الخليط يغلى حتى يتسبك قليلا.
  • ثم نضيف الملح والكمون ونتركه يغلى مرة أخيرة
  • ثم نرفعه من على النار ونضيف له عصير الليمون والشطة.
  • ونصبه فى اكواب التقديم، ويقدم ساخنا.
طريقة عمل حمص الشام، فيتو 

فوائد الحمص لصحة الكبار والصغار 

والحمص له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الحمص:-

  • الحمص غنى بالبروتين حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.
  • الحمص يساهم في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، ويقلل من الإمساك.
  • الحمص يساعد على إنتاج الخلايا، فهو يعد مصدرا غنيا لفيتامينات "أ" و"ب6"، وكذلك حمض الفوليك، والثيامين، والنياسين، مما يجعله يساعد على إنتاج خلايا جديدة، وبشكل خاص خلايا الدم الحمراء في الجسم.
  • الحمص يسيطر على مستوى السكر في الدم مما يجعله مناسبا لمرضى السكري.
  • الحمص يحمي من السرطان.
  • الحمص يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.
  • الحمص يمنع فقر الدم، لأنه غني بالحديد، فهذا يساعد في الحفاظ على محتوى الحديد في الجسم، مما يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.
txt

طريقة عمل حمص الشام، تسالٍ شعبية لذيذة سهلة التحضير

txt

فوائد اللب الأبيض، تعزيز صحة القلب والحماية من السرطان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

حمص الشام طريقة عمل حمص الشام مكونات عمل حمص الشام فوائد الحمص الشتاء الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

فوائد اللب السوري، يحمي من الزهايمر والشيخوخة ويحسن المزاج ويقوي المناعة

طريقة عمل البليلة، وجبة خفيفة وغير مكلفة

طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية لذيذة وموفرة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة غدا

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

أخبار الحوادث اليوم.. إحالة دعوى بطلان انتخابات الزمالك للمفوضين.. انهيار عقار فى بورسعيد.. ومقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

حرب بلا خطة، الجيش الإسرائيلي يعترف بصعوبة القضاء على حماس

CNN توجه ضربة قوية لمصداقية الرواية الإسرائيلية في العدوان على غزة وتفضح الاحتلال

شرطة الاحتلال ترد على تقارير مقتل إسرائيليين في حفل بنيران صديقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية