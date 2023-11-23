ارتفاع أسعار مكرونة الملكة ومكرونتو وإيطاليانو في الأسواق، تعرف على الأسعار الجديدة

ارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق، أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق، خاصة سعر مكرونة الملكة ومكرونتو وإيطاليانو، حيث أعلنت الشركات المنتجة لهم رفع السعر بداية من شهر نوفمبر الجاري.

ارتفاع أسعار مكرونة الملكة في الأسواق

ووفقًا لقائمة أسعار قائمة مكرونة الملكة التي حصلت عليها فيتو، ارتفعت أسعار مكرونة الملكة، لتسجل الكرتونة التي تحتوي 20 عبوة، وكل عبوة تزن نحو 400 جرام، نحو 217 جنيهًا بدلًا من 183 جنيهًا سعرها السابق، ويصبح سعر الكيس الواحد إلى 10.85 جنيه بدلًا من 9.15 جنيه سعره السابق.

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وارتفع سعر مكرونة الملكة وزن 1000 جرام ليصل سعر الكرتونة بعد الزيادة نحو 252 جنيهًا.

وارتفع سعر مكرونة الملكة وزن 300 جرام ليصل سعر الكرتونة بعد الزيادة نحو 154 جنيهًا.

ارتفاع أسعار مكرونة الملكة في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر مكرونة مكرونتو في الأسواق المحلية

كما ارتفع سعر مكرونة مكرونتو في الأسواق المحلية، لتسجل الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة من وزن 290 جرامًا، نحو 143 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا سعرها قبل الزيادة المعلنة.

وزاد سعر كرتونة مكرونة مكرونتو وزن 350 جرامًا، لتسجل نحو 163.25 جنيه مقابل 135 جنيهًا.

بلغ سكر شيكارة مكرونة مكرونتو وزن 10 كيلوجرامات بعد الزيادة نحو 221 جنيهًا.

وسجل سعر طن مكرونتو كشري نحو 21700 جنيه بعد الزيادة جملة.

ارتفاع أسعار مكرونة مكرونتو في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار مكرونة إيطاليانو في الأسواق

وارتفعت أسعار مكرونة إيطاليانو في الأسواق، لتسجل الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة وزن 400 جرام، نحو 333 جنيهًا مقابل 277 جنيها سعرها السابق.

وزاد سعر كرتونة المكرونة التي تحتوي على 10 عبوات وزن 1 كيلوجرام، لتسجل نحو 395 جنيهًا مقابل 320 جنيها سعرها السابق.

ارتفاع أسعار مكرونة إيطاليانو في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

وفي نفس السياق، أكد خالد الطاروطي عضو شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الدقيق بمتوسط مبلغ 1500 جنيهًا للطن الشعبي، ليصبح متوسط سعر طن الدقيق 14 ألفًا و600 جنيه.

وأشار «الطاروطي» إلى أن أسعار المكرونة الشعبية ارتفعت أيضًا بنفس قدر ارتفاع الدقيق أي بنحو 1500 جنيه، ليصل سعر المكرونة الشعبية إلى 16 ألفًا و800 جنيه للطن.