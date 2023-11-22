وزير دفاع الاحتلال يكشف موعد عودة سكان المستوطنات فى غلاف غزة

صفقة الأسرى، زعم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن "نهاية الحرب فى غزة يجب أن تكون عبر تفكيك حماس، وإعادة المخطوفين، وكل الجهات في إسرائيل تلتزم بذلك".

تفكيك حماس



وتابع خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم: ملتزمون بتفكيك حماس كهيئة عسكرية وإعادة جميع أبنائنا، وفي كل خطوة نتقدم بها في قطاع غزة نقترب أكثر من إمكانية تحريرهم.



صفقة الأسرى

وأكد: صفقة الرهائن الهدنة في غزة، فى وضعها الحالي أفضل بكثير، مما عرض علينا قبل أسبوع، ولكننا ملتزمون بتعميق عملياتنا من أجل ممارسة المزيد من الضغط علي حركة حماس.

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الحرب علي قادة حماس

وتابع، حربنا على حماس وقادتها وعناصرها ممتدة إلى كل مكان في العالم وليس غزة فقط.

سكان غلاف غزة

ولفت، إلى أنه نهاية ديسمبر وبداية يناير قد نسمح بإعادة سكان بلداتنا -المستوطنات- الواقعة على بعد 4 كيلومترات شمال قطاع غزة.

من جانبه قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المختطفين في غزة".



إعادة الأسرى الإسرائيليين



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "نعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المختطفين وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل".

تحسين شروط صفقة الأسرى

ولفت: "حاربنا من أجل تحسين الشروط المتعلقة بصفقة الأسرى والهدنة في غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد في ذلك الأمر".



خيارات نتنياهو الصعبة



وأشار: "أقف أمام قرارات وخيارات صعبة وأصعب من الأخرى، والجهود من أجل إعادة المختطفين مستمرة، ولدينا واجب أخلاقي لإعادتهم بأي ثمن وحتى لو كان باهظا".



إعادة المختطفين



وتابع: "بإمكاننا في هذه المرحلة تحقيق هدف إطلاق سراح النساء والأطفال، وهذا واجب بالنسبة لنا، ونستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المختطفين في غزة".

تواصل الحرب في غزة

وواصل: أؤكد للإسرائيليين بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف والقضاء علي حماس، ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل وسنعيد الأمن للجنوب والشمال".



صفقة الأسرى



وأوضح: الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين.

