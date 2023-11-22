جيش الاحتلال: الأيام القادمة تتميز بلحظات ارتياح ولحظات من الألم

العملية البرية في غزة، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إبرام صفقة إعادة المخطوفين ونحن ملتزمون بها والأمور قد تأخذ وقتا.

عمليات صعبة في غزة

وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي، لا أعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ولكن العمليات العسكرية في القطاع صعبة ومعقدة وستأخذ وقتا من أجل تفكيك حماس وإعادة المختطفين.



حرب طويلة في غزة

وتابع قائلا: إن “رئيس الأركان قيم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، وأمامنا حرب طويلة في غزة من أجل تنفيذ كل الأهداف، ومنها إعادة المحتجزين وتفكيك حماس”.

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مزاعم جيش الاحتلال

وزعم: "كشفنا الليلة عن تحديثات مهمة تتعلق بالبنية التحتية لعناصر حماس في غزة، واكتشفنا فتحة نفق يربط بين مستشفى ومؤسسة تعليمية في غزة، وهناك غرف قيادة تابعة لحماس تحت مؤسسات تعليمية".



الخطط العسكرية الإسرائيلية في غزة

وأكد: حددنا مراحل الحرب في غزة وقائد الأركان صدق على الخطط العسكرية للأيام القادمة.



قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاجاري، إن "الأيام القادمة ستتميز بلحظات من الارتياح ولحظات من الألم".

وأعلن: حتى الآن أبلغنا 392 من عائلات جنودنا الذين سقطوا في الحرب.

أعلن جيش الاحتلال، مساء يوم الأربعاء، عن مقتل جندي آخر في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 392 منذ السابع من أكتوبر.

قتلى جيش الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان: “إن الرقيب إيتان دوف روزنزويج لقي مصرعه في غزة”.



وذكر أن “الرقيب إيتان دوف روزنزويج -21 عاما- من ألون شفوت جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة”.



وأضاف: “إن جنديين، الأول من وحدة العميل 504 التابعة لمديرية الاستخبارات والآخر من دورية جولاني التابعة للواء غولاني أصيبا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة”.

وأكدت القوات الإسرائيلية في بيان على موقعها الرسمي أن عدد القتلى في صفوف ضباطها وجنودها ارتفع إلى 392 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

موعد بدء سريان الهدنة في غزة

وأفادت تقارير إخبارية نقلا عن إعلام عبري، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بأن الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تبدأ غدا الخميس، الساعة 10 صباحا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ـ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة

كشف مسئول فلسطيني لوكالة رويترز الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، عن صفقة أخرى لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في وقت لاحق من الشهر الجاري.