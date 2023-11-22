أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

صفقة الأسرى، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن قطر هي من ستعلن بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وأضاف خلال تصريحات صحفية منذ قليل: سنتمكن من إدخال مساعدات إنسانية حال تنفيذ اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

موعد وقف المعارك في غزة

وأكد: أنه لا يوجد توقيت محدد لبدء تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس لكن من المتوقع وقف المعارك خلال 24 ساعة.



زيارة رئيس الموساد لقطر

وذكرت تقارير إعلامية، أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا، يزور قطر، الأربعاء، لمناقشة التفاصيل النهائية بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.

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صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية: إن بارنيا سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث آخر التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الخميس وفق مصادر من إسرائيل وحماس.

وتشير هذه الرحلة، وفق المصدر نفسه، إلى أنه ما تزال هناك بعض التفاصيل العالقة، رغم أن الجانبين وافقا رسميا على النقاط الرئيسية.

ترحيب بايدن

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة حكومة جيش الاحتلال على الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة، قائلًا: "نرحب بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى بين إسرائيل وحماس".



الرهائن الأمريكيين



وأضاف الرئيس الأمريكي من المفترض أن يعيد الاتفاق المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا، موضحا: " أقدر تعهد نتنياهو بدعم الهدنة لضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة الأسر في غزة".

مساعدات إنسانية إضافية لغزة



ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد أمير قطر، قائلا: "أشكر أمير قطر والرئيس المصري على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق".



وأضاف: "أقدر التزام نتنياهو وحكومته بدعم هدنة ممتدة لضمان تنفيذ الصفقة بالكامل وتوفير مساعدات إنسانية إضافية لغزة".