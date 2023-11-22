نتنياهو: أقف أمام خيارات صعبة وحاربنا من أجل تحسين شروط صفقة الأسرى

صفقة الأسرى، قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي:"أشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المختطفين في غزة".

إعادة الأسرى الإسرائيليين

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل:"نعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المختطفين وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل".



تحسين شروط صفقة الأسرى



ولفت:"حاربنا من أجل تحسين الشروط المتعلقة بصفقة الأسرى والهدنة في غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد في ذلك الأمر".



خيارات نتنياهو الصعبة

وأشار:"أقف أمام قرارات وخيارات صعبة وأصعب من الأخرى، والجهود من أجل إعادة المختطفين مستمرة، ولدينا واجب أخلاقي لإعادتهم بأي ثمن وحتى لو كان باهظا".



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إعادة المختطفين

وتابع:"بإمكاننا في هذه المرحلة تحقيق هدف إطلاق سراح النساء والأطفال، وهذا واجب بالنسبة لنا، ونستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المختطفين في غزة".

تواصل الحرب في غزة



وواصل: أؤكد للإسرائيليين بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف والقضاء علي حماس، ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل وسنعيد الأمن للجنوب والشمال".



صفقة الأسرى

وأوضح: الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين.



زيارة الرهائن

ولفت نتنياهو: إلي أن الصليب الأحمر سيسمح له بزيارة الرهائن المتبقين في غزة، وسنواصل الحرب حتى تحرير كل المختطفين والقضاء علي تهديد حركة حماس.

وقال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إبرام صفقة إعادة المخطوفين ونحن ملتزمون بها والأمور قد تأخذ وقتا.

عمليات صعبة في غزة



وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي، لا أعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ولكن العمليات العسكرية في القطاع صعبة ومعقدة، وستأخذ وقتا من أجل تفكيك حماس وإعادة المختطفين.



حرب طويلة في غزة



وتابع قائلا: إن “رئيس الأركان قيم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، وأمامنا حرب طويلة في غزة من أجل تنفيذ كل الأهداف، ومنها إعادة المحتجزين وتفكيك حماس”.