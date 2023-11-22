الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب البرازيل يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه بتصفيات كأس العالم

البرازيل والأرجنتين،
البرازيل والأرجنتين، فيتو

حقق منتخب البرازيل رقما سلبيا تاريخيا بعد خسارته أمام ضيفه الأرجنتين 0/1، فجر اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

سجل المدافع نيكولاس أوتاميندي هدف منتخب الأرجنتين في شباك البرازيل في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بهذا الهدف.

رقم تاريخي سلبي لمنتخب البرازيل

وبهذه الخسارة، يتعرض منتخب البرازيل لثالث هزيمة على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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نتائج تصفيات أمريكا الجنوبية الجولة السادسة

وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على  ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.

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منتخب البرازيل الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026 البرازيل ملعب ماركانا

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