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رياضة

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

سانتياجو بيرنابيو،فيتو
سانتياجو بيرنابيو،فيتو

قرر ريال مدريد بيع عشب ملعب سانتياجو برنابيو، الذي تم استخدامه اعتبارا من موسم 2021 - 2022.

بيع أرضية سانتياجو بيرنابيو 

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد سيبيع قطع العشب داخل صناديق تذكارية صغيرة، على شكل نسخة طبق الأصل من ملعب البرنابيو القديم قبل أعمال التطوير، سعرها 45 يورو للصندوق.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "يحتوي هذا الصندوق على عشب من ملعب سانتياجو برنابيو.. عينة أصيلة وحقيقية للمكان الذي شهد الانتصارات العظيمة لريال مدريد في أهم مسابقات كرة القدم العالمية على مر التاريخ".

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وشهد الموسم المذكور فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022، للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد الانتصار على ليفربول في المباراة النهائية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قادش، الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة 14 لليجا.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد وضع على طاولته اللاعب البرازيلي الشاب استيفاو ويليان "ميسينيو"، نجم فريق بالميراس، بعد تألقه مؤخرا مع منتخب البرازيل في كأس العالم تحت 17 عاما.

وسجل اللاعب 3 أهداف وصنع 4 آخرين في كأس العالم تحت 17 سنة، ويملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 60 مليون يورو.

ميسينيو على رادار ريال مدريد 

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "الموهبة البرازيلية استيفاو لاعب بالميراس والذي يطلقون عليه لقب ميسينيو، حيث يقارنوه بالنجم ميسي، يتألق في كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا وتراقبه جميع الأندية الكبيرة في أوروبا ومن بينهم ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف التقرير: "إذا استمر تطوره وتم استيفاء شروط دفع الشرط الجزائي كما حدث مع إندريك فلا يمكن استبعاد محاولة التوقيع معه من قبل إدارة الميرنغي".

من هو ميسينيو؟

وأطلق على إستيفاو لقب ميسينيو تيمنا بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، ليونيل ميسي، حيث يشبهه كثيرا في طريقة لعبه ومراوغاته، وبهذا نال اهتمام أندية كبيرة وعلى رأسها برشلونة.

ويتميز ميسينيو بطريقة لعبه عبر قدمه اليسرى، كذلك في تحكمه بكرة القدم مثل ليونيل ميسي تمامًا، كما أنه قليلًا ما يخطئ المرمى بتسديدات جعلته هدافًا رغم نقص خبرته، ليُتوج بلقب الدوري البرازيلي لفئتي أقل من 15 و17 سنة والكأس لأقل من 17 سنة.

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