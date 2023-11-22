رئيس الموساد يزور قطر لبحث التفاصيل النهائية للهدنة بين إسرائيل وحماس

ذكرت تقارير إعلامية، أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا، يزور قطر، الأربعاء، لمناقشة التفاصيل النهائية بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.

صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية: إن بارنيا سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث آخر التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الخميس وفق مصادر من إسرائيل وحماس.

وتشير هذه الرحلة، وفق المصدر نفسه، إلى أنه ما تزال هناك بعض التفاصيل العالقة، رغم أن الجانبين وافقا رسميا على النقاط الرئيسية.

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ويبدو أن الأسئلة ما تزال قائمة بشأن الآلية التي سيتم من خلالها إطلاق سراح الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وكان مسئول إسرائيلي قد أكد لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.



لكن "تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن مسئول إسرائيلي آخر، قوله: إنه "لن يتم الاتفاق النهائي على الموعد إلا في اجتماع الدوحة".

ويشكل الاتفاق على هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من القتلى وما يزيد على 33 ألف جريح.

ويقضي اتفاق الهدنة بوقف القتال 4 أيام، للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزة في غزة، بينهم نساء وأطفال، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية تضم مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

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