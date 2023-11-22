الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة (فيديو)

مؤتمر ببني سويف،فيتو
مؤتمر ببني سويف،فيتو

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف برئاسة النائب حسام العمدة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، باستاد بني سويف، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وممثلي الحملة الرسمية للسيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالمحافظة.

حزب مستقبل وطن

كما حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وشارك أكثر من 7 آلاف من أهالي المحافظة بمراكزها السبع، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

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مستقبل وطن بني سويف

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

 

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بإنتخابات الرئاسة

 

انتخابات الرئاسة 2024

وفي بداية كلمته، رحب النائب حسام العمدة، بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

 

كما قال الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للاخلاص والتفاني.

 

من جانبه، استشهد الدكتور طاهر نصر، مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية ومحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم.

 

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بإنتخابات الرئاسة

 

وبدورها، ركزت الدكتورة هبة عبد العظيم أمين المرأة بالمحافظة، على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم وتمكين للمرأة كمحور أساسي فى خطة الدولة الشاملة للتنمية.

 

واختتم المؤتمر بكلمات لفضيلة الشيخ أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والقمص اثناسيوس فوزي، الذين أكدا على محبة وترابط الشعب المصري العظيم.

 

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