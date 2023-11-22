الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يحيل شكوى موظفة من ذوي الهمم ضد مديرتها للنيابة الإدارية

محافظ بني سويف،فيتو
محافظ بني سويف،فيتو

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشكوى التي تقدمت بها إحدى الموظفات بمدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنين، إلى النيابة الإدارية، والتي تضرر فيها من وكيل المدرسة "قائمة بعمل مديرة المدرسة".

 

وتلتمس الشاكية فى شكواها رفع الضرر عنها من تعمد مديرة المدرسة إضطهادها وإهانتها بعدد من الإجراءات "وذلك بحسب ما ورد فى نص الشكوى" خاصة وأن الشاكية من ذوي الههم.

 

وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين، الذى يحرص على عقده محافظ بني سويف، فى تواجد المسئولين المختصين لسرعة الحلول وتنفيذها، بجانب تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقري بعقد لقاءات مماثلة، على أن يتم رفع المشكلات التي تحتاج لتدخل من المحافظة.

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واستمع المحافظ، لما ورد بمذكرة التربية والتعليم، بخصوص شكوى الموظفة "صفاء عويس فني وسائل تعليمية" بمدرسة على أبن ابي طالب الثانوية بنين واستمع الشكوى الموظفة، مناقشًا معها عددًا من التفاصيل، حيث قرر إحالة الشكوى للنيابة الإدارية للبت فيها واتخاذ اللازم فى ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة.

 

وحضر اللقاء كل من: الدكتور هانى رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، ومها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وأحمد مرسي مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

 

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