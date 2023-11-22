الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري

جولة محافظ بني سويف،
جولة محافظ بني سويف، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، الذي يتم تنفيذه تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية وذلك في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

 

محافظ بني سويف

 

وتفقد محافظ بني سويف، مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع، حيث يجرى حاليًا العمل في إنشاء القواعد الخرسانية للأعمدة، وذلك بعدما تم الانتهاء من فرش التربة الزلطية وعمل صبة الأساسات، تمهيدًا لاستكمال باقى الأعمال بالمشروع الذي يتم تنفيذه على إجمالي مساحة تزيد عن 2900م، لإنشاء سوق حضاري وذلك وفق التصميم الذي أعدته وحدة الاستشارات بكلية الهندسة جامعة بني سويف، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل غرف كهرباء، أمن وإدارة  ودورات مياه وكافتيريات، ومداخل "بوابات" للسوق وسور كبير بمحيط السوق".

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سوق الدهشوري ببني سويف

 

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير، وتضافر جهود كافة الجهات، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة  بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة.

 

وأشار إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.

 

جولة محافظ بني سويف

 

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وفواز رجب  نائب رئيس المدينة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس محمد أشرف وحدة الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بني سويف، ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

 

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