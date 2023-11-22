الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة: دراسة إطلاق مبادرة لاكتشاف وعلاج مرض التراكوما

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الشكر للعاملين بكافة قطاعات وهيئات الوزارة على التعامل والتنسيق الأمثل لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا التواصل والتنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية، والعمل من خلال مجموعة عمل ضخمة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

 

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الوزير وجه بإعداد تقارير متابعة لكافة قطاعات وهيئات الوزارة تختص بنسب التنفيذ الخاصة بخطط العمل، لتقييم ما تم تنفيذه من خلال مؤشرات الأداء، للوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها لتطوير آليات المنظومة الصحية.

 

دراسة إنشاء مستشفى متكامل بجانب مستشفى العلمين النموذج

ولفت "عبدالغفار" أن الوزير وجه أيضًا خلال الاجتماع بدراسة إنشاء مستشفى متكامل بجانب مستشفى العلمين النموذجي، ليصبح صرحًا لتقديم الخدمات العلاجية ومركزا لتدريب وتأهيل، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، بما يضمن تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، مشيرًا إلى الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بجانب المستشفى لصالح وزارة الصحة والسكان.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول متابعة معدلات العمل بالخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منظومة تكويد وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرضا متكاملا حول النشاط الخاص بمركز تدريب المنيرة وسبل تنمية الأنشطة المختلفة الخاصة به، وهو المركز الحكومي المؤهل في مجال المعلوماتية الصحية للأطباء والصيادلة وفرق التمريض، موضحًا أن المركز لديه 16 فرعا على مستوى المحافظات.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول مناقشة محاور التطوير والانجازات الخاصة بقطاع التدريب والبحوث، بما يستهدف توفير سبل التعليم المهني والتدريب والبحوث على مستوى متميز لكافة العاملين بالقطاع الطبي من خلال عدد من المحاور تتضمن (تطوير مناهج التعليم الفنى والتمريض ورفع مستوى الجودة للمناهج ورفع مستوى الخريجين، تأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءة القائمين بالتدريس والتعاقد مع كوادر مؤهلة، رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية من الناحية الإنشائية والتجهيزات)، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في خلق كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على تقديم خدمات طبية ذات جودة وفقًا لأحدث الأدلة والمعايير العلمية.

 

تطوير مناهج شعبة المختبرات من قبل الادارة المركزية للمعامل

وأوضح "عبدالغفار" أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج شعبة المختبرات من قبل الإدارة المركزية للمعامل، وتدريب القائمين بالتدريس على التعديلات التى تم إدخالها على المناهج، فضلًا عن التنسيق مع معامل مستشفيات وزارة الصحة لتدريب الامتياز على المهارات المطلوبة لشعبة المختبرات بما يتماشى مع خطة التطوير.

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وأوضح "عبدالغفار" ان الوزير وجه بدراسة إطلاق مبادرة لاكتشاف وعلاج مرض التراكوما (الرمد الحبيبي)، وذلك عقب عرض مناقشة الدراسة الميدانية عن معدلات انتشار المرض واستعراض الوضع الوبائي العالمي والمحلي للمرض، واستراتيجية مستقبلية متكاملة للقضاء على المرض بحلول عام 2027، وذلك بما يضمن الحد من انتشار المرض وعلاج الحالات المكتشفة مبكرًا.

 

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الاستراتيجية الوطنية للسكان الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

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