الصحة: 19 مصابا في حادث تسرب غاز بالقرية الذكية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف،، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة وجاري المتابعة.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت العمل المستمر على تطوير المشروع القومي للرعايات والحضانات وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطن المصري، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، قامت بتخصيص عدد من أسرة الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لها في نفس النطاق، لخدمة المرضى الذين تم تسكينهم من خلال المشروع، بعد خروجهم من الرعاية المركزة، لاستكمال العلاج لرفع العبء على المواطن.

وأكد « عبد الغفار» دعم وزير الصحة والسكان لمنظومة الرعايات والحضانات، لرفع مؤشر سرعة الاستجابة الفورية، وتسكين الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل سريع، لافتا إلى استكمال العمل في فتح ملف إلكتروني بـ«كود خاص» لكل مريض، يتم فور دخول الحالة المرضية، عرض بياناتها والفحوصات التي خضعت لها، ومراحل العلاج حتى الوصول لمرحلة التعافي.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قامت الإدارة بتدشين المرحلة الأولى من مجمعات أقسام الرعاية المركزة، ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتي بدأت بمجمع الرعايات المركزة، في مستشفى عين شمس العام، بقوة استيعابية 75 سرير رعاية مركزة ورعاية أطفال، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أفضل خدمة طبية من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات، لإطلاق مجمع الرعايات المركزة بقوة استيعابية 30 سرير رعاية مركزة، يتم تشغيلهم من خلال المشروع، وجاري تجهيز 28 سرير رعاية إضافية، لتقديم أفضل سبل الرعاية.