هيئة الدواء تحذر من 6 سلوكيات خاطئة للمرضى عند استخدام المضادات الحيوية

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لمنع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية​ في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية والذي يتم الاحتفال به في الفترة من ١٨ حتى ٢٤ نوفمبر سنويا.

ما هو الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يزيد من مقاومة المضادات الحيوية موضحة بالأمثلة علي ما يقوم به المرضى من استخدام خاطيء من سلوكيات تشمل:



١-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

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٢-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​



٣-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​



٤-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​



٥-استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​



٦-تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى.​

تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لتجنب الإصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.​



جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية أكدت ان المضادات الحيوية لا تستخدم لقتل الفيروسات بل لقتل البكتيريا، لافتة إلى أن كثرة استخدام المضادات الحيوية لقتل الفيروسات يسبب انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



ووجهت هيئة الدواء المصرية عدد من النصائح لتقليل ظهور البكتيريا المقاومة مثل: ​

١- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات الطبيب والصيدلي.

٢- الالتزام بجرعات المضاد الحيوي​.

٣-استكمال البرنامج العلاجي بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​.





٤- عدم استخدام المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​



وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

ونصحت هيئة الدواء بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من الاستخدام المفرط للمسكنات بجانب عدد من الموانع لا يجب معها استخدام المسكنات منها:

١- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.



٢-وجود قرح متكررة بالمعدة.​



٣- قصور شديد في الكلى أو الكبد​.



٤-القصور والهبوط الشديد بالقلب. ​



٥- وجود أي نزيف نشط. ​



٦-وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء أو الإسهال

٧- عدم تناول السوائل بكميات كافية. ​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.