بدء بروفات “صيد العقارب” لغادة عبد الرازق قبل عرضه بالماراثون الرمضاني 2024

بدأت أ سرة مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024 بالتحضيرات للتصوير وعمل البروفات بمشاركة جميع فريق العمل وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب

يشارك بالمسلسل عدد من النجوم أبرزهم؛ أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينومينا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

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وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

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