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رياضة

تعليق جديد من رئيس اتحاد جدة على مفاوضات ضم محمد صلاح (فيديو)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة السعودي، أن ناديه طلب التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لضمه لصفوف النمور خلال الموسم الحالي.

وقال أنمار الحائلي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد للفريق السعودي: «نعم طلبنا التعاقد مع محمد صلاح، وأترك الرد للجنة التعاقدات، لا يوجد  شك أننا فاوضنا محمد صلاح، هو لاعب عالمي وكان ضمن خططنا التعاقدية هذا الموسم، لكن لجنة التعاقدات ستجيب على كافة الأسئلة في هذا الشأن».

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ورد رئيس اتحاد جدة، على تصريحات سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والذي تحدث في الأيام الماضية عن الكثير من الأسرار حول تعاقدات الأندية السعودية في الميركاتو التاريخي الأخير، قائلا: "التزمت الصمت الفترة الماضية، لكن أتمنى الإجابة، ماذا حدث في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بشأن محمد صلاح، سيرجيو راموس، وكيفين دي بروين؟".

وتابع: "سعد اللذيذ قال إن تعاقدات الاتحاد بالصيف وفقًا لرؤيتهم الفنية ولم نتدخل بعملهم، لكننا طلبنا التعاقد مع محمد صلاح ودي بروين وماركينيوس، ولم تتم تلبية جميع طلباتنا".

وكان ليفربول قد رفض عرضًا رسميًا قادمًا من نادي الاتحاد السعودي، في الصيف الماضي، بشأن التعاقد مع محمد صلاح، بلغ 100 مليون جنيه إسترليني + إضافات تقدر بـ 50 مليون.

من ناحية أخرى، تأكدت جاهزية النجم الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

جاهزية أحمد حجازي

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن مصادر مطلعة كشفت لها أن قرار مشاركة أحمد حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

ويعود أحمد حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.

من ناحية أخرى، بدأ المدرب جالاردو أمس الإثنين، الإشراف على تدريبات الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مقر النادي.

مفاجأة فيتوريا لأحمد حجازي

كشف مصدر داخل منتخب مصر، أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يأمل في ضم أحمد حجازي لمعسكر المنتخب في شهر ديسمبر تمهيدًا لإمكانية انضمامه لقائمة الفراعنة الكبار بكأس الأمم الإفريقية 2024.

وتم تسجيل أحمد حجازي في قائمة الاتحاد الآسيوية هذا الموسم، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع العميد للمرة الأولى أمام أجمك الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الأثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أحمد حجازي يعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات مع اتحاد جدة

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