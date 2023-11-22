الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تحرك من أنشيلوتي قبل تولي تدريب منتخب البرازيل

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في البحث عن منزل لعائلته في البرازيل، تمهيدا لتولي مهمة راقصي السامبا.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذكرت تقارير أن المدرب الإيطالي وقع بالفعل عقود تدريبه لمنتخب البرازيل.

تحركات أنشيلوتي 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يبحث كارلو أنشيلوتي عن المكان الذي سيقيم فيه بالبرازيل، كما أنه معجب بمنزل مملوك لفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.
وارتبط ريال مدريد مؤخرا بالتعاقد مع أكثر من مدرب لخلافة أنشيلوتي في الصيف المقبل، مثل روبيرتو دي زيربي وتشابي ألونسو.

Advertisements

وفشلت البرازيل في الفوز خلال آخر 4 مباريات بتصفيات المونديال، حيث تعادلت مع فنزويلا ثم خسرت أمام أوروجواي وكولومبيا والأرجنتين، في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة خلال مشوارها بالتصفيات.

وتجمد رصيد السيليساو عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس، أمامه الإكوادور وفنزويلا (8 نقاط)، كولومبيا (12 نقطة)، وأوروجواي (13 نقطة).

وفي سابقة تاريخية أخرى، خسر منتخب البرازيل أول مباراة على ملعبه طوال تاريخ مشاركاته في التصفيات المؤهلة للمونديال.

نتائج تصفيات أمريكا الجنوبية الجولة السادسة

وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على  ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

فرنسا تطيح بالسنغال من مونديال الناشئين تحت 17 عاما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي أوروجواي وكولومبيا تصفيات المونديال ريال مدريد كارلو انشيلوتي كولومبيا والارجنتين

مواد متعلقة

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

فرنسا تطيح بالسنغال من مونديال الناشئين تحت 17 عاما

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبات كبيرة على باريس سان جيرمان وميلان

الأكثر قراءة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

الفرق بين حسابات التوفير والجاري والائتمان في البنوك

معاينة النيابة تكشف تفاصيل تسريب الغاز في نطاق القرية الذكية (صور)

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2024 (انفوجراف)

الحكومة تعلن تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مصر

نجل سعد عبد الوهاب يحيى ذكرى رحيل والده: أطيب من رأت عينى

جينا أورتيجا تطلب فسخ عقدها مع Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا لدعمها فلسطين

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

Advertisements

منوعات

المزيد

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية