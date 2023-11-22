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رياضة

فرنسا تطيح بالسنغال من مونديال الناشئين تحت 17 عاما

السنغال وفرنسا، فيتو
السنغال وفرنسا، فيتو

تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في إندونيسيا، بعد فوزه على السنغال بركلات الترجيح (5-3) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في دور 16.

تأهل فرنسا 

وفرض التعادل دون أهداف، كلمته على مواجهة فرنسا والسنغال، ليلجأ المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للديوك.


ويلعب منتخب فرنسا ضد أوزبكستان السبت المقبل في ربع النهائي، بعدما تغلب المنتخب الأوزبكي على إنجلترا بنتيجة 2-1.

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واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، والذي يشهد مواجهات من العيار الثقيل، على رأسها لقاء البرازيل والأرجنتين بجانب مواجهة ألمانيا وإسبانيا.

كما يشهد ربع النهائي، الصدام الأفريقي بين منتخبي مالي والمغرب.

يشار إلى أن منتخب البرازيل يحمل لقب آخر نسخة لبطولة العالم للناشئين عام 2019.

وانطلقت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في إندونيسيا، وقدمت هذه البطولة من قبل نجوم عظماء مثل فيل فودين وسيسك فابريجاس وتوني كروس وفيكتور أوسيمين ولاندون دونوفان.

 

ورغم أن تركيز الجميع في هذا الوقت يكون على الأندية ولكن هناك مواهب شابة جديدة في انتظار الفرصة للتألق ومساعدة بلادهم في كأس العالم تحت 17 عامًا.

 

منتخب البرازيل هو حامل اللقب، بعد أن فاز بالبطولة على أرضه في عام 2019، وهو واحد من 24 دولة تأهلوا لبطولة هذا العام ويأملون في رفع الكأس مجددًا.

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