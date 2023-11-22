الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبات كبيرة على باريس سان جيرمان وميلان

غرمت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي، باريس سان جيرمان، بمبلغ 98 ألف يورو، بسبب الأحداث التي وقعت على ملعبه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ميلان.

عقوبات ضد باريس سان جيرمان

كما أصدرت الهيئة التأديبية، قرارًا بإغلاق جزئي لملعب باريس سان جيرمان خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تعليق هذه العقوبة وإخضاعها لفترة تجريبية مدتها عامين.

ويعود المبلغ إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو لإشعال مواد نارية، و18 ألف يورو لإغلاق خطوط وسائل النقل العام، و5 آلاف لاقتحام الملعب.

Advertisements

وبسبب ما حدث في نفس المباراة، سيتعين على ميلان، دفع 20 ألف يورو لحوادث الجمهور، و3 آلاف يورو لإشعال ألعاب نارية.

وفي مباراة أخرى بدوري الأبطال بين أنتويرب وبورتو، تم تغريم النادي البلجيكي 20 ألف يورو بسبب حوادث الجماهير وإغلاق جزئي لملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة.

كما عوقب بورتو بغرامة قدرها 35 ألفا و750 يورو بسبب مواد نارية.

وقرر اليويفا، تغريم سيلتك وأتلتيكو مدريد، جراء أعمال شغب وقعت في المباراة التي جمعت الفريقين في نفس الجولة، بإجمالي 29 ألف يورو.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، تبلغ العقوبة 3 آلاف يورو لاستخدام ألعاب نارية، وتحذير من أي سلوك غير لائق من قبل الفريق.

وتم تغريم ريال سوسيداد بمبلغ 3 آلاف يورو بسبب قيام جماهيره بإشعال ألعاب نارية في المباراة التي أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضي.

وكشفت تقارير صحفية أن شركة قطر للاستثمار الرياضي، المالكة لباريس سان جيرمان، تخطط لاتخاذ قرار مهم بشأن مستقبل النادي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فأن الشركة قررت عرض جزء من أسهم "بي إس جي" للبيع.

وفي هذا الصدد، قال مارك أرمسترونج، مدير الإيرادات في باريس سان جيرمان: "ليس لدينا نية لبيع النادي، سيكون هذا الجزء المعروض للبيع حصة أقلية".

قطر تخطط لعرض أسهم من باريس سان جيرمان للبيع

وأضاف أرمسترونج: "مالكو باريس أكثر التزاما بالنادي الآن من أي وقت مضى، وهو ما يمكن رؤيته من خلال الأموال التي أنفقناها على ملعب التدريب الجديد للنادي، وما نحن على استعداد لإنفاقه من أجل الاستاد.. وكلها استثمارات طويلة الأجل".

\