ويلز تتعادل مع تركيا وتنضم إلى فرق الملحق بتصفيات يورو 2024
تعادل منتخب ويلز 1 - 1 مع ضيفه تركيا في ختام تصفيات كأس أوروبا يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.
وتنتظر ويلز الملحق من أجل التنافس على بطاقة مؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024.
فيما حقق منتخب كرواتيا فوزا صعبا على أرمينيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب "ماكسيمير"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».
كرواتيا تتأهل
وسجل انتي بوديمير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43، ليخطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة بعد أن حسم منتخب تركيا التأهل ليورو 2024 على صدارة المجموعة.
وارتفع رصيد كرواتيا إلى 16 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الرابعة لينتزع بطاقة التأهل الثانية متفوقا على نظيره الويلزي الذي تعادل مع تركيا في الجولة الأخيرة.
تشكيل كرواتيا
وبدأ منتخب كرواتيا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، جوسكو جفارديول، جوسيب سوتالو، بورنا سوسا.
خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش.
خط الهجوم: اندريج كراماريتش، انتي بوديمير، لوكا إيفانوسيك.
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