الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

تفاصيل سرقة 4 لوحات أثرية من العصر الفاطمي بالدقهلية

مديرية أمن الدقهلية،فيتو
مديرية أمن الدقهلية،فيتو

 شهدت قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية واقعة سرقة آثار حرر محضرها  مفتش الآثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية.

وتبين من خلال المحضر سرقة 4 لوحات أثرية من الرخام تعود أثريتها للعصر الفاطمي ومثبتة على جدران ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط مركز ميت غمر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكبي واقعة السرقة وإعادة اللوحات المسروقة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أميرة حسن السيد"،40 عاما، مفتش آثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، بأنها حال مرورها على ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط تلاحظ لها أن باب الضريح مفتوح وعدم وجود القفل الخاص به وعدم تواجد 4 لوحات من الرخام مدون عليها عبارات ترجع أثريتها للعصر الفاطمي مثبتة على جدران الضريح.

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وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، بالفحص تبين سرقة اللوحات الأولى مثبتة على جدار الضريح من الخارج وباقي اللوحات مثبتة على الجدران من الداخل.

وتبين أن الضريح معين عليه حراسة من قبل هيئة الآثار بمنطقة الدقهلية وحال تواجد مفتشة الآثار بالضريح لم تتقابل مع أحد ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة ميت غمر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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