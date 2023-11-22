الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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وكيل تعليم الدقهلية يشهد التصفية النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يشهد.مسابقة حفظ القران الكريم، فيتو

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم والتي أجريت بمدرسة المنصورة المتميزة ٢.

 

وكيل تعليم الدقهلية يشهد.مسابقة حفظ القران الكريم، فيتو

 

وكيل تعليم الدقهلية يشهد.مسابقة حفظ القران الكريم، فيتو

 

 و بدأت منافسات مرحلة التصفية النهائية فيها في الفترة من ١٦ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري وذلك لمن شاركوا فى التصفية الأولى التى اقيمت بمقر الادارات.

 

وكيل تعليم الدقهلية يشهد.مسابقة حفظ القران الكريم، فيتو

 

وكيل تعليم الدقهلية يشهد.مسابقة حفظ القران الكريم، فيتو


يذكر ان اجمالى عدد المتسابقين ٢٧٠ طالب وطالبة وأشرف على المسابقة ولجنة التحكيم طارق الدسوقي الموجه العام للغة العربية بالدقهلية وطارق الغازى الموجه العام للتربية الإسلامية بالدقهلية والدكتور على العفيفي الموجه الأول للغة العربية بالمديرية وصابر بدر الموجه الأول للتربية الإسلامية بالمديرية وجوده البحيرى مشرف الصفوف العليا بالمديرية.

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وكيل تعليم الدقهلية يشهد.مسابقة حفظ القران الكريم، فيتو
وكيل تعليم الدقهلية يشهد.مسابقة حفظ القران الكريم، فيتو

ومن جانبه اثني وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على التنظيم والاشراف للمسابقة.


وقدم الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الإسلامية واللغة العربية عن جهدهم الغير مسبوق لإنجاح المسابقة.

 

وعلي صعيد اخر، كانت نظمت مديرية تعليم الدقهلية زيارة  لطلاب مدرسة الشهيد أحمد حسين فى زيارة لمجلس النواب فى إطار تفعيل مبادرة ناصر تعليم الدقهلية مصر بين الحاضر والمستقبل.

حيث قام طلاب مدرسة الشهيد احمد حسين الرسمية للغات بالمنصورة، بزيارة لمجلس النواب المصري، فى اطار تفعيل مبادرة مصر بين الحاضر والمستقبل لتعريف الطلاب عن قرب بالمؤسسات الوطنية وأليات العمل بها جاء
وذلك بدعوة كريمة من النائبة الدكتورة نسرين عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وتفقد الطلاب أروقة مبنى المجلس التاريخي الذي تأسس عام 1923

وشملت الزيارة متحف المقتنيات التاريخية بالمجلس والذي  يحتوي علي مقتنيات الحقبة الملكية ومكتبة تضم مجموعة نادرة من الكتب والمقتنيات التاريخية وكافة مضابط جلسات المجلس منذ أكثر من 150 عامًا، كما استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية حول تاريخ مجلس النواب المصري منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866 داخل القاعة الفرعونية

 

أشرف على زيارة الطلاب عزة فاروق مدير مدرسة الشهيد احمد حسين ولمياء يوسف الاخصائية الاجتماعية بمدرسة الشهيد احمد حسين

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