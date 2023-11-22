الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

تعالوا نعيش في أرض الميعاد!

الكل يتكلم عن هدنة.. الكل يتكلم عن وقف إطلاق النار.. الكل ينظر إلى الإيقاف المؤقت لشلالات الدم الفلسطيني.. الكل يتكلم عن الرهائن الاسرائيليين والغربيين.. والبعض يتكلم عن أهمية إدخال المساعدات الإنسانية..

 
القليل فقط من يتكلمون بتسليم للواقع واستحياء واستجداء عن إقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين وليس الكل، ولو حتى منزوعة السلاح ومنزوعة الدسم ومقطعة الأجزاء.. لا أحد يتكلم عن أصل القضية، لأنه ببساطة لا أحد يسمع وإذا سمع لا يفهم وإذا فهم ينظر للواقع ولا ينظر للحق ما دام لا يملك أصحابه القوة لاسترداده.. 

Advertisements

 

وما دام الأمر كذلك فسوف يتوقف إطلاق النار اليوم أو غدا ثم يعود الاشتعال مرة أخرى بعد سنوات، وسيتم تبادل الرهائن ولو بكل الأسرى والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين وستعاود إسرائيل إعتقال الفلسطينيين من جديد لكي تكون لديها رهائن من البشر مثلما لديها ارتهان لأرض فلسطين وحتى تتكرر المقايضة من جديد.

 

وسوف تدخل المساعدات اليوم أو غدا وسيظل الحصار حتى المواجهة الجديدة بعد أن يزداد الغليان، وسيتم إعاده إعمار غزة بأموال العرب وبالقليل من المساعدات الدولية، حتى تجد إسرائيل ما تهدمه في المستقبل في مسلسل استنزاف الدم الفلسطينى والأموال العربية والانسانية..

 

وسنظل ندور في حلقة مفرغة، لانه لا يمكن تحقيق العدل مع اختلال موازين القوة اليوم. والحقيقة التي لا يجرؤ الكثير عن طرحها أن هناك بلدا مغتصبا بالكامل إسمه فلسطين، وأن هناك شعبا تحول بعضة إلى لاجئين مطاردين موصومين بالإرهابيين في كل مكان، وغير مسموح لهم بالعودة لبلدهم، والبعض الآخر يحمل جنسية المحتل كرها، والبعض الآخر يحمل روحه وروح أولاده على كفه ويحيا تحت قصف القنابل والطائرات والصواريخ!

وطن مزعوم

لا أحد يريد أن يقولها بصراحة، لا حق لناس استهجروا أو استقدموا لأرض ليست لهم من أجل أقامة وطن مزعوم إسمه إسرائيل على أنقاض وطن حقيقي إسمه فلسطين، من أجل أهداف صهيونية وسياسية استعمارية لا علاقة بها باليهودية كديانة.


لا أحد يريد أن يقول أننا في العصر الحديث وإن شعب الله المختار وهم مزعوم مثل كل الأساطير القديمة، لأن الرب ببساطة ليس له شعب وحيد، لأنه ببساطة لا آلهة سواه حتى تتوزع بينهم باقي الشعوب.

لا أحد يقول إن القوة التي يفرضها مغتصب لن تجد من يبررها أو يدافع عنها إلا قطاع الطرق! لا أحد يقول إنهم يفترضون أوهاما من عينة أننا كنا نعيش هنا من آلاف السنين، ولو لبضع سنين، ومن حقنا أن نعود لإقامة كياننا الذي لم يستمر منذ آلاف السنين.. مش مهم أن يكون ذلك على أنقاض وطن وأشلاء جثث لناس عاشوا في هذا المكان قبل وأثناء وبعد  هذا الزعم والوهم بآلاف السنين..

 
ومع ذلك إذا سلمنا بهذا الوهم.. تعالوا نستكمل المسلسل العبثي بدعوة كل يهود العالم البالغ عددهم نحو 15 مليون نسمة، وهم لا يمثلون أكثر من 0.2 % من سكان العالم إلى القدوم إلى هذا المكان.. والفارق كبير أن الدعوة تأتي من أصحاب الأرض هذه المرة وتختلف عن غيرها التي أتتت من مغتصب!


لكن إذا كان الأمر كذلك ومن باب الكرم العربي والعدالة والإنسانية! علينا أن ندعو أيضا كل المسيحيين في العالم البالغ عددهم 2.54 مليار نسمة أي حوالي 33 % من سكان العالم إلى المجيء والإقامة في البقعة التي ولد فيها المسيح وعاش!


وعلينا بالتبعية أن ندعو أكثر من 2 مليار مسلم أى حوالى 25 % من سكان العالم الى المجئ إلى هنا حيث أسرى بالرسول الكريم إلى هنا، وحيث أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وليبقى معتنقو الديانة الهندوسية والبوذيهوهم نحو مليارومئات الالاف  شخص فى الهند وبعض المدن الاسيوية، 
ولنترك أرض العالم كله لنحو 1.2 مليار إنسان بلا دين.

 

ولأن فلسطين هي أرض الميعاد  المقدسة للجميع فلن يخرج عن حدودها فرد واحد من مسلمي ومسيحي ويهود العالم، يعنى سيسكنها نحو 5 مليارات  من البشر.. ولأن فلسطين أرض الميعاد لنا جميعا، علينا المكوث فيها إلى قيام الساعة، وإذا رحلنا بالموت الطبيعي، أولادنا وأحفادنا مكاننا!


وإذا كان اليهود قد عانوا من محرقة هتلر المزعومة، دعوني أطبطب على أكتافكم، وأذكركم أنكم  لستم وحدكم، فقد تعرض المسيحيون للاضطهاد الحقيقي على مر العصور وتاريخهم يشهد، وأيضا المسلمون أضطهدوا ومازالوا، فلنتبادل التعازي على حوادث التاريخ، لكن الحمد لله أننا تجمعنا جميعا هنا في أرض الميعاد بعد طول شتات، هنا حيث جنة الله على أرضه!


 بالذمة شوفتم كوميديا هزلية أكثر من ذلك! أيها الفلسطينيون أعرفوا الحقيقة المرة لن توافق أمريكا وإسرائيل على إقامة دولة لكم ولو منزوعة الدسم، هم يريدون المنطقة كلها وثرواتها وبحارها وموانيها وليست فلسطين فقط.

 

عودوا إلى دياركم.. هي في انتظاركم!

مشهد الكاوبوي الأخير!


لا تضيعوا وقتكم أيها الفلسطينيون.. لن يحرر بلدكم سوى دمائكم ولا تركنوا لا أحد أو تنتظروا من لا يأتي أبدا، على الأقل من جيلنا.. وللجميع أقول والشعوب لا تموت أبدا مهما طال عمر الطغاه والأوطان لابد أن تحرر مهما طال الأحتلال!!
yousrielsaid @ yahoo. com

المعتقلين الفلسطينيين المساعدات الانسانية إقامة دولة فلسطينية اعتقال الفلسطينيين إسرائيل دولة فلسطين شعب الله المختار وقف اطلاق النار الكاتب الصحفي يسرى السيد فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

إسرائيل تعيش على الأساطير!

الكابوس

صفقة القرن بالسيوف الحديدية!

تقدموا.. تقدموا!

صوت مصر في رصاص مقاتليها!!

الأكثر قراءة

إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التملك في سيناء

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

حياة كريمة تطلق مبادرة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظات

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

قمة مصرية أردنية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

اللجنة العربية الإسلامية تلتقي وزير خارجية المملكة المتحدة لوقف العدوان على غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

المزيد

انفوجراف

حصيلة مجازر الاحتلال في الأسبوع السادس من العدوان على غزة ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

المزيد
الجريدة الرسمية