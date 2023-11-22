تشكيل لجنة للمرور على مصانع المنطقة الصناعية للالتزام بتطبيق معايير البيئة

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة للمرور على مصانع المنطقة الصناعية والزام مصانع المنطقة التي لها مخرجات ضارة بالبيئة بتنفيذ محطات معالجة مؤقتة لكل مصنع لحين انشاء المحطة المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة....

وشدد على سرعة نقل اصول شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء بمنطقة ال108 فدان بالمنطقة الصناعية بعد ان تم الانتهاء من تنفيذها للشركات المختصة..

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وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستثمار والمستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع اكد "مختار"علي سرعة نقل اصول شبكات المياة والصرف الصحي وشبكات الكهرباء بمنطقة ال108 فدان بالمنطقة الصناعية بعد ان تم الانتهاء من تنفيذها للشركات المختصه للمتابعة الجادة للتشغيل والمتابعة وايضا تنفيذ اعمال الصيانه اللازمة لها..

قال "مختار" انه تفعيلا للمبادرة الرئاسية "إبدأ" والتي اطلقها الرئيس وتستهدف حل مشكلات المستثمرين فلابد من قيام جميع المسئولين التنفيذيين بكل من المنطقة الصناعية وادارة الاستثمار وقطاعات المرافق بسرعة تحقيق مطالب واحتياجات وحل مشكلات المستثمرين والصناعات القائمة بالمنطقة بالتنسيق مع منسقي "مبادرة ابدأ".

وفي ذات السياق طالب "مختار" بسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بتسليم قطع الاراضي للحاجزين بمنطقة ال108 فدان والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للانتهاء من توصيل المرافق للمنطقة، ووجه "مختار" لمدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بضرورة متابعة تنفيذ قاعدة البيانات المتكاملة عن المنطقة الصناعية والتي تشمل جميع ما يتعلق من بيانات ومعلومات عن المنطقة لدعم اتخاذ القرارات الهادفة لصالح المستثمرين..

وقد اكد " مختار" ان المحافظة بكامل اجهزتها تقدم جميع اوجه الدعم المستثمرين وذلك من خلال تواصل العمل الجاد من قبل كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة.