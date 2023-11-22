الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

روسيا ترسل 245 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات روسية إلى
مساعدات روسية إلى غزة، فيتو

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال أكثر من 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المقرر تسيير رحلة مساعدات أخرى يوم غد الخميس.
 


روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة 

 وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها سلمت المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل غزة.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أنها أرسلت ٧ شحنات سابقة، تتضمن "مراتب ووسائد ومنتجات نظافة شخصية وأغذية وأغذية أطفال".

كشفت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، مصير الأسرى الروس لديها في قطاع غزة، وقالت إنها تخطط لإطلاق سراح السيدتين الروسيتين اللتين أسرتهما في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، فور دخول الهدنة مع إسرائيل حيز التنفيذ.

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مصير الأسرى الروس لدى المقاومة الفلسطينية 

 ومن جانبه قال مسئول العلاقات الدولية لحركة حماس باسم نعيم، “إن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة يتم إعدادها بمشاركة الحركة والوسطاء الدوليين مصر والولايات المتحدة ”.
وأكد نعيم، بحسب الوكالة الروسية، أن السيدتين الروسيتين ستكونان من بين الأسرى الأوائل الذين سيتم إطلاق سراحهم.
 

وكشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، عن بنود اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.

 

اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين حماس والاحتلال 

وقالت حركة حماس في بيانها، إنه بموجب الاتفاق سيتم التالي:

1- وقف إطلاق النار من الطرفين.

2- وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة. 

3- تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

4- إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال.

5- الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.

6- ضمان حرية حركة الأشخاص وعدم التعرض لهم، وخاصة على شارع صلاح الدين، بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.

7-وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار 4 أيام وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.

ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية.
وفي السياق ذاته أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن بنود صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية هدفها تعزيز صمود الشعب وهي “انتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين، كمقدمة لتحرير الأسرى كافة، وفكّ الحصار عن قطاع غزة”.

 

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المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غزة روسيا مصر حماس الأسرى الروس

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