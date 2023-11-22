الصحة العالمية: استشهاد 22 وإصابة 48 عضوا من الفرق الطبية في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط إنه استشهد من العاملين بالمنظمة الموظفة بمنظمة الصحة العالمية، ديما الحاج، التي فاضت روحها بشكل مأساوي بالأمس جرَّاء تعرُّض منزل والديْها للقصف.

وفاة موظفة من العاملين بالصحة العالمية بغزة

وتُوفِّي في القصف أيضًا زوج ديما، وطفلها الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر، وأكثر من 50 فردًا آخر من عائلتها كانوا يبحثون معًا عن ملاذ آمن، وقد انضمت ديما إلى المنظمة في عام 2019 ضمن فريق رعاية الرضوح الذي تدعمه المنظمة في مركز إعادة بناء الأطراف في غزة

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وتابع في بيان اليوم:" بينما تنفطر قلوبنا حزنًا على فقدان ديما وأسرتها، لا يمكننا أن نغفل طبيعة هذا الصراع العبثي، فما حدث يذكرنا بأنه لم تعد هناك بقعة واحدة آمنة للمدنيين في غزة اليوم، بمن فيهم زملاؤنا في المنظمة وسائر الزملاء في الأمم المتحدة، الذين يفقدون حياتهم وهو يحتمون بجدران منازلهم، وفي المخيمات، والملاجئ، والمدارس، بل وحتى أثناء تلقي الرعاية في المستشفيات.

وأكد أنه يجب أن يتوقف قتل المدنيين الأبرياء والتمثيل بهم، بمن فيهم النساء والأطفال الذين فاقت أعدادهم نصف عدد القتلى، فهؤلاء لم يرتكبوا إثمًا ليستحقوا تلك المحن التي لم يختاروها ولا يمكن لعقل أن يتصورها.

واستكمل:" في حين استشعرنا قدرًا من الحماس نتيجة الإعلان المفاجئ عن وقف إطلاق النار المُرتبط بإطلاق سراح الرهائن والسجناء، نرى أن ما يحتاجه شعب غزة هو وقف دائم لإطلاق النار، وما نحتاج إليه هو أن يضع قادة الجانبيْن وقواتهما المتحاربة صحة وعافية شعبيْهما في المقام الأول من الاهتمام.

توابع القصف الاسرئيلي علي قطاع غزة

ففي غزة اليوم، يُحرم الناس من الحصول على الغذاء، والماء النظيف، والرعاية الصحية، والمأوى، والحماية. وقد نزح ما يقرب من ثلاثة أرباع مجموع السكان داخليًّا، بعد محاولات متكررة للتنقُّل فرارًا من الصراع الدائر.

بل إن حتى المستشفيات - أكثر الملاذات أمنًا - لم تسلم من تلك الفظائع.

توقُّف المرافق الصحية عن العمل بسبب الصراع أو نقص الموارد

ووثقت المنظمة وقوع 178 هجومًا استهدف المرافق الصحية في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 553 شخصًا وإصابة 696 آخرين، بما في ذلك 22 وفاة و48 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء قيامهم بمهامهم. ‏وقد أثَّرت الهجمات على 44 مرفقًا من مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك 24 مستشفى تعرضت لأضرار، كما أثَّرت على 40 سيارة إسعاف، منها 32 سيارة لحقت بها أضرار‎.

ومع توقُّف المرافق الصحية عن العمل بسبب الصراع أو نقص الموارد، تتضاءل قدرتنا على تقديم الرعاية الصحية للسكان، في الوقت الذي ترتفع فيه احتياجاتهم الصحية حدَّ السماء. وقد أدى تباطؤ الإمداد بالأدوية والمستلزمات، ونقص الوقود والمياه المأمونة، وتدمير البنية الأساسية، وفقدان الموظفين إلى إجبار 27 مستشفى من أصل 36 مستشفى، ومركزيْن متخصصيْن، و47 عيادة من أصل 72 عيادة للرعاية الصحية الأولية في غزة على الإغلاق.

وتتعرض المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل فقط بصورة جزئية لضغوط هائلة، وتُقدِّم خدمات طارئة محدودة، الأمر الذي يترك آلاف المرضى عُرضة للأمراض التي يمكن توقيها نتيجة انقطاع خدمات الرعاية الصحية المُنقِذة للحياة، وما زال الأطفال الخُدَّج يواجهون الموت مع توقف نُظُم دعم الحياة عن العمل، ويواجه مرضى السرطان، ومرضى الكُلى والقلب والأوعية الدموية والسكري مخاطر جمَّة نتيجة انقطاع العلاج. وبدون الحصول على المياه النظيفة، أو ممارسة التصحُّح بشكل مناسب، أو التخلص الآمن من نفايات الصرف الصحي، يزداد تعرُّض الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مكتظة للإصابة. ونحن نشهد بالفعل زيادة في معدلات الإسهال، والعدوى التنفسية، واليرقان والعدوى الجلدية، وعدوى مرحلة الطفولة، بما في ذلك الحصبة.

وأكد الدكتور أحمد المنظري أن المنظمة بذلت كل ما في وسعها لتزويد سكان غزة بخدمات الرعاية الصحية المُنقذة للحياة التي هم بأمس الحاجة إليها، وينبغي الارتقاء بوتيرة تقديم المساعدات الإنسانية الإضافية إلى مستويات تفوق بكثير ما وصلت إليه حتى الآن، ويجب السماح للمستشفيات بأن تسد النقص في الموارد التي تحتاج إليها لمواصلة عملها، ولا بد أن يتوقف القتال حتى نتمكن من تسريع وتيرة استجابتنا داخل غزة والتصدي للمخاطر، فلا يمكننا الاستمرار في تقديم قطرات من المعونة لتلبية محيط من الاحتياجات.

ودعا، إلى إنهاء الصراع، وحماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، والسماح الدائم بدخول المساعدات الصحية المنقذة للأرواح إلى غزة دون عوائق.