حماس تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة مع الاحتلال في قطاع غزة

الهدنة الإنسانية في غزة، كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، عن بنود اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.

اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين حماس والاحتلال

وقالت حركة حماس في بيانها، إنه بموجب الاتفاق سيتم التالي:

1- وقف إطلاق النار من الطرفين.

2- وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة.



3- تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

4- إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال.

5- الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.

6- ضمان حرية حركة الأشخاص وعدم التعرض لهم، وخاصة على شارع صلاح الدين، بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.

7-وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار 4 أيام وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.

ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية.

وفي السياق ذاته أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن بنود صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية هدفها تعزيز صمود الشعب وهي “انتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين، كمقدمة لتحرير الأسرى كافة، وفكّ الحصار عن قطاع غزة”.

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وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن صفقة تبادل الأسرى الجزئية، التي تشمل هدنة مدتها 4 أيام، جاءت بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنّت الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها الصادر اليوم، على أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة المجازر، وبطولات المقاومين في ميدان التصدي هي التي أجبرت الاحتلال على الرضوخ.

وأوضحت حركة الجهاد أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتوهم أن بإمكانه استعادة أسراه من دون شروط، خاصة بعد فشله في الميدان وعجزه عن كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.



وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على موقف الحركة الثابت بأن الأسري "من غير المدنيين" الذين في أيديها لن تتم إعادتهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتحرّر كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وشددت الجهاد الإسلامي على استمرارها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولًا إلى إحباط جميع أهدافه.

