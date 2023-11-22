وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 9447 فلسطينيا من قطاع غزة حتى الآن
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع "غزة".
وخلال عرضه، أوضح وزير الصحة أن إجمالي الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غـزة بداية من 1 نوفمبر حتى تاريخه بلغ 9447 حالة من بينهم 1932 طفلا.
كما استعرض الوزير توزيع المصابين على المستشفيات المصرية والتي شملت مستشفيات (العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، أبو خليفة، معهد ناصر، عين شمس العام، السلام التخصصي، المجمع الطبي)، وأوضح أن 71% من الحالات مازالت تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.
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