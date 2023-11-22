آخر إنجاز رسمي للكرة المصرية، اليوم ذكرى تتويج المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا

حصد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة الكابتن شوقي غريب، في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2019، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

كما حصد منتخبنا الوطني على كل الجوائز الفردية في البطولة فضلا عن التأهل بجدارة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

آخر إنجاز رسمي للكرة المصرية

ويعد إنجاز منتخب مصر الأولمبي هو آخر تتويج رسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم والذي جاء بعد إخفاق المنتخب الأول وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار قبل بنحو 5 أشهر من استاد القاهرة بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بدور الـ 16 بهدف نظيف.

Advertisements

عودة الجماهير للمدرجات

كما أن المنتخب الأولمبي نجح في إعادة الجماهير للمدرجات بعدما شهدت مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما حضورا جماهيرا كبيرا منذ المباراة الأولي واختتمت بامتلاء الاستاد بالجماهير في المباراة النهائية وبيع كافة التذاكر للجماهير.

تتويج المنتخب الأولمبي



ونجح المنتخب الأولمبي في التتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 2/1، أحرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي.



مشوار المنتخب الأولمبي



حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بعدما حقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مبارياته الخمسة التي خاضها في البطولة دون تعادل او هزيمة ليحقق أبناء شوقي غريب إنجازا كبيرا.

دور المجموعات بأمم أفريقيا تحت 23 سنة



وحقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مباراته الأولى بدور المجموعات على منتخب مالي بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد هداف البطولة.



وفي المباراة الثانية حقق المنتخب الأولمبي الفوز 3/2 على منتخب غانا، حيث تقدم منتخب غانا مرتين 1/0 و2/1 على الفراعنة الصغار ولكن أبناء شوقي غريب نجحوا في تحول تأخرهم مرتين إلى فوز في النهاية والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة قبل مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة بدور المجموعات.



وفي المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الكاميرون، حقق الفراعنة الفوز 2/1 ليطيح بالكاميرون من البطولة والتأهل أول مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا



حقق الفراعنة الصغار الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 والتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ليحقق المنتخب الأولمبي الهدف الأول له في البطولة وهو التأهل إلى البطولة الأكبر قبل اللعب على البطولة القارية.

نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة



توج منتخب مصر الأولمبي باللقب على حساب منتخب كوت ديفوار بعد الفوز 2/1، حيث احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1، إلا أن رمضان صبحي قائد المنتخب واحسن لاعب في البطولة نجح في إحراز هدف البطولة في الدقيقة 114 من عمر المباراة.

جوائز البطولة



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبي، بلقب هداف البطولة.



​كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.كما فاز الكابتن شوقي غريب بلقب افضل مدير فني في البطوله وفاز المنتخب الوطني الاولمبي بكأس الروح الرياضيه.



كما فاز المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بلقب أفضل مدير فني في البطولة.

وحاز منتخب مصر كذلك من "الكاف" على جائزة "اللعب النظيف".

​تكريم الرئيس السيسي

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على استقبال المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، والجهاز الفني والإداري، وقام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلًا عن رؤساء ومسئولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.



وشهدت أولمبياد طوكيو 2020 تواجد منتخبات منتخب مصر وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا عن قارة أفريقيا.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ٨ منتخبات الكبرى في أولمبياد طوكيو 202‪0 التي اختتمت هذا العام بعدما نجح الفراعنة الصغار في تخطي دور المجموعات في إنجاز كبير