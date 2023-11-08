شوقي غريب يؤدي مناسك العمرة ويقود تدريبات المقاولون غدا
حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب على أداء مناسك العمرة رفقة زوجته خلال فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالنادي لمدة ٤ أيام بعد مباراة الأهلي بالدوري الممتاز.
وأدى الكابتن شوقي غريب العمرة وحرص على زيارة قبر الرسول بالمدينة المنورة خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
ومن المقرر أن يقود الكابتن شوقي غريب تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون بداية من غدا الخميس استعدادا لمباراته المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ووضع الكابتن شوقي غريب برنامجا تدريبيا للفريق خلال فترة التوقف يتخلله عدد من المباريات الودية من أجل الإعداد للمواجهات المقبلة في الدوري.
كما حرص عدد من لاعبي المقاولون وهم لؤي وائل ومحمد سالم وأحمد عيد تمساح وأحمد الشيمي وعبدالرحمن خالد جبنة على التوجه للأراضي السعودية واستغلال فترة الراحة من أجل أداء مناسك العمرة والعودة للتركيز مع الفريق من أجل انطلاق جديدة في الدوري الممتاز هذا الموسم.
انضمام ثنائي المقاولون لمنتخب الشباب
وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مواليد 2005، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.
وضم المنتخب ثنائي المقاولون العرب محمد عبدالناصر ومهند محمد.
ويستعد منتخب الشباب، لبطولة دورة شمال إفريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.
وشارك مهند محمد مهاجم فريق 2005 بالمقاولون العرب في مباراة الفريق أمام الأهلي حيث دفع به الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين ومنحهم الفرصة مع الفريق الأول.
ويعد محمد عبد الناصر اصغر لاعب شارك في الدوري الممتاز المصري بعدما دفع به الكابتن شوقي غريب في مباراة الإسماعيلي الموسم الماضي وهو من مواليد 2006.
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