الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 3 إلى 9 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيه.

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 10 جنيهات،  باذنجان أبيض من 2.5 إلى 4 جنيهات، باذنجان رومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان بلدي من 1.5  إلى 3 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 18 إلى 30 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر الملوخية من 4.5 إلى 6.5 جنيه، خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بسلة من 19 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ 9 إلى 7 جنيهات، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البطاطا سعر من 3 إلى 7 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 29 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر  ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 9 إلى 11 جنيهًا، قثاء من 3.5 إلى 4.5 جنيه،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

 

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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 22 -11-2023 في الدقهلية

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فرحة كبيرة بين الفلاحين والأطفال بحصاد محصول الطماطم في المنيا.. والمزارعون: نقص السماد يؤثر على المحصول (فيديو وصور)

بلغ سعر كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه،  خس من 3 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا.

 

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