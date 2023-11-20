فرحة كبيرة بين الفلاحين والأطفال بحصاد محصول الطماطم في المنيا.. والمزارعون: نقص السماد يؤثر على المحصول (فيديو وصور)

تُعد المنيا واحدة من المحافظات التي تزرع مساحات واسعة من الطماطم، وتعتبر عملية الحصاد يومًا مميزًا ومثيرًا للفرحة بالنسبة للمزارعين وأسرهم.

حصاد زراعة الطماطم في المنيا

ويشارك المزارعون والأطفال في عملية الحصاد، حيث يجتمع الجميع في الحقول لجني ثمار الطماطم.

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عملية زراعة الطماطم في محافظة المنيا

ويتحدث أشرف فتحي، أحد المزارعين من قرية تندة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، عن عملية زراعة الطماطم في المنطقة، قائلًا: يتم زراعة الطماطم على مدار عروتين، الأولى تبدأ في شهر أبريل وتستمر لمدة تقرب من 90 يومًا، في حين تبدأ العروة الثانية في شهر يوليو وتحصد في منتصف شهر نوفمبر.

حصاد الطماطم يومًا مميزًا بالنسبة للمزارعين

ويعبر فتحي، عن حبه الطويل لزراعة الطماطم ويذكر أن عملية زراعتها تختلف الآن من حيث الإنتاج والأسعار، ويعتبر اليوم الذي يتم فيه حصاد الطماطم يومًا مميزًا بالنسبة للمزارعين، حيث تعد الطماطم من المحاصيل التي تتطلب رعاية خاصة.

نقص للسماد في المنيا

وأكد فتحي أهمية السماد في نجاح محصول الطماطم، حيث يمكن أن يؤثر نقص السماد أو قلته على جودة المحصول ويسبب الخسائر.

ويشكو مزارعو الطماطم في قرية تندة من نقص حصص السماد المخصصة لهم، ولكنهم يشيرون إلى أن الجمعية الزراعية في القرية تعمل بجد لحل هذه المشكلة.

فرحة المزارعين بموسم حصاد الطماطم

وتعكس فرحة المزارعين في محافظة المنيا بموسم حصاد الطماطم إصرارهم وعشقهم للزراعة، وتعزز الروح المجتمعية حيث يتجمع الجميع للاحتفال بنجاح المحصول ومشاركة الفرحة سويًا.

زراعة الطماطم في الأرض الطينية

وحول زراعة الطماطم في الأرض الطينية وليس بالظهير الصحراوي، تتطلب بعض الاعتبارات الخاصة لضمان نمو وإنتاجية جيدة للنباتات.

معلومات مهمة حول زراعة الطماطم في الأرض الطينية

وهذه بعض المعلومات المهمة عن زراعة الطماطم في الأرض الطينية يقدمها لنا أشرف فتحي، أحد مزارعي الطماطم في قرية تندة.

_ تهوية الأرض: الطماطم تحتاج إلى تهوية جيدة لجذورها، ينبغي تحسين تهوية الأرض الطينية عن طريق تخفيف التربة وتجنب تجمع المياه الزائدة في الجذور.

_ تصريف المياه: يجب توفير نظام جيد لتصريف المياه في الأرض الطينية لتجنب تجمع المياه وتشبع الجذور، ويمكن استخدام الخنادق أو الأنابيب المصممة خصيصًا لتصريف المياه الزائدة.

_ تحسين تربة الطين: يمكن إضافة مواد عضوية مثل السماد العضوي أو الكومبوست لتحسين هيكل وتجانس التربة الطينية، وذلك يساعد على تحسين تصريف المياه وتجنب تجمع الرطوبة الزائدة.

_ التسميد الجيد: يجب توفير التغذية المناسبة لنباتات الطماطم في الأرض الطينية.ة، فيمكن استخدام الأسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية وفقًا لاحتياجات النبات.

_ التحكم في الرطوبة: يجب مراقبة مستوى الرطوبة في الأرض الطينية وتوفير الري المناسب، بالإضافة إلى يجب تجنب الرطوبة الزائدة التي قد تؤدي إلى مشاكل في الجذور وظهور أمراض فطرية.

_ دعم النباتات: يمكن أن تصبح الطماطم ثقيلة عندما ينمو الثمار، لذا يجب توفير هياكل دعم مثل الأعمدة أو الأسلاك لدعم النباتات ومنع انحناء الأغصان.

_ بالإضافة إلى، مكافحة الآفات والأمراض: يجب مراقبة النباتات بانتظام للكشف عن أي آفات أو أمراض، مؤكدين أن المهندس....، يتابعنا بشكل دوري ومستمر، حيث يمكن استخدام طرق مكافحة آمنة وفعالة مثل الحشرات المفترسة أو المبيدات العضوية للسيطرة عليها.

وفى النهاية قال، من المهم أيضًا الاهتمام بتنظيم الزراعة ومدة النمو الموسمية واختيار السلالات الملائمة للأرض الطينية. باستخدام هذه الاعتبارات والعناية المناسبة، يمكن تحقيق نجاح زراعة الطماطم في الأرض الطينية.