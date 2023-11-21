الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 4 إلى 8 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه.

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا،  باذنجان أبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان رومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان بلدي من 2  إلى 3 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 15 جنيهًا،  فلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيهات،  فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 28 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر الملوخية من 3 إلى 4.5 جنيه، خيار صوب من 6 إلى 7 جنيهات، خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بسلة من 16 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ 5 إلى 8 جنيهات، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البطاطا سعر من 3 إلى 6 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 29 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر  ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر  ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 8 إلى 10 جنيهات، قثاء من 3.5 إلى 4.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه،  خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.

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