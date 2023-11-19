نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق، ارتفعت أسعار البطاطس في الأسواق، خلال الفترة الماضية ليصل سعر كيلو البطاطس في المناطق الراقية نحو 25 جنيهًا، وفي الأسواق الشعبية نحو 20 جنيهًا للكيلو، وفي سوق العبور ظلت عند مستويات سعرية مرتفعة، إذ لم تنخفض عن سعر 14.5 جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري، فمتى تنخفض أسعار البطاطس في الأسواق؟

أسعار البطاطس في الأسواق، فيتو

الأسواق شهدت انخفاضًا تدريجيًا في أسعار البطاطس

قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن الأسواق شهدت انخفاضًا تدريجيًا في أسعار البطاطس، مع زيادة الكميات المعروضة منها، مدعومة بطرح إنتاجية العروة الجديدة، حيث شهدت الأسواق طرح إنتاجية عروة محافظة المنيا من البطاطس.

النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فيتو

توقعات بأن تواصل أسعار البطاطس انخفاضها في الأسواق

وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أنه من المتوقع أن تواصل أسعار البطاطس انخفاضها في الأسواق، وأن تشهد انخفاضًا كبيرا خلال الـ 15 يومًا المقبلة، متأثرة بمضاعفة المعروض من كميات البطاطس في الأسواق؛ وذلك مع بدء طرح إنتاجية عروة محافظة الدقهلية من البطاطس.

أسعار البطاطس في الأسواق، فيتو

أسعار البطاطس في الأسواق والسلاسل الغذائية الكبرى

«فيتو» تنشر أسعار البطاطس في سوق العبور لجملة الخضراوات، فضلًأ عن سعر كيلو البطاطس في أسواق التجزئة بالمناطق الشعبية والمحافظات، إضافة إلى سعر البطاطس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، في السطور التالية:

أسعار البطاطس في سوق العبور لجملة الخضراوات

البداية مع أسعار البطاطس في سوق العبور لجملة الخضراوات، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 8.5 جنيه إلى 14.5 جنيه.

أسعار البطاطس في الأسواق، فيتو

أسعار البطاطس في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات في المحافظات

وفيما يخص أسعار البطاطس في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات في المحافظات، فوفقًأ لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، بلغ متوسط سعر البطاطس نحو 18.16 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو البطاطس من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

أسعار البطاطس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعن أسعار البطاطس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، بلغ سعر البطاطس نحو 11.98 جنيه لوزن النصف كيلو، كيس بطاطس فاخرة وزن كيلو بسعر 39.95 جنيه.

وبلغ سعر كيلو بطاطس نحو 23.95 جنيه، عرض جوال يحتوي على 4 كيلو بطاطس بسعر 92 جنيهًا.

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