رئيس جامعة بنها يلتقي بالطلاب الوافدين الفلسطينيين

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على أن فلسطين فى قلب القيادة المصرية ولا تألو جهدا فى دعم أبنائنا الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مؤكدا حرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دعم الطلاب الوافدين من دولة فلسطين الشقيقة خاصة، مشيرًا لحرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.



جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة بحضورالدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة الى أننا ننتهج سياسة الباب المفتوح لجميع الطلبة، موضحا أن غايتنا هي جودة مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للمجتمع، والعمل علي استحداث برامج دراسية جديدة تهدف إلى اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل سواء المحلى او الدولى.

ومن جانبه قال الدكتور تامر سمير أن الجامعة تقدم كافة الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة سواء دعم اكاديمى أو لوجستى، مؤكدا على انه تم تأجيل تحصيل الرسوم الدراسية للطلاب الفلسطينيين، مشيرا أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة الطلاب الوافدين والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم وتذليل كافة العقبات والسعي الى دراسة وحل مشاكل الطلاب الوافدين عموما وبالأخص الطلاب الفلسطينيين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

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