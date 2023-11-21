إصابة 10 في حادث مروري بطريق بنها - شبرا الحر
توقف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أثناء مروره على طريق شبرا- بنها الحر، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة.
وتابع المحافظ حالة جميع الركاب ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر المركزي وبلغ عددهم 10 مصابين، مُكلفًا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل اللازم لهم، وشاركت 5 سيارات إسعاف في نقل ونجدة المصابين في الحادث. كما كلفَّ الهجان مسؤولي المرور بمتابعة الحادث، ورفع السيارة من الطريق لعدم إعاقة حركة المرور.
حوادث الطرق
تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.
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