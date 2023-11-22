جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن "فن البروتوكولات والمراسم"
نظمت جامعة بنها، ورشة عمل عن " فن البروتوكولات والمراسم" والتي أقيمت بإدارة الجامعة، وحاضر فيها محمد جاهين عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للمراسم والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وبحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
أشار رئيس جامعة بنها أن الندوة تأتي في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للجامعة، وتنمية مهارات العاملين بالقطاعات المختلفة بالجامعة، باعتبارهم العنصر الأساسي في بناء وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية.
وتناولت الندوة التعريف بفن البروتوكولات، والمراسم، وما هو الفرق بينهم، كما تناولت مبادئ البروتوكولات من حيث الاستقبال واللياقة في التعامل، وكيفية التصرف الصحيح في مختلف المناسبات الرسمية، وشارك فيها الموظفين بإدارات الجامعة المختلفة فى المبنى الإدارى، والكليات المختلفة بالجامعة.
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