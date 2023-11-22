السياحة تعلن شروط التنازل والاعتذار عن السفر لأداء مناسك الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في اللجنة العليا للحج والعمرة عن حالات الاعتذار عن السفر لعمل مناسك الحج السياحي عقب إعلان نتيجة قرعة الحج وفوز المواطن ورغبته في الاعتذار عن السفر.

وقالت الوزارة، إنه لا يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن فرصة الحج لشخص آخر إلا أحد والديه « الأب، الأم» أو تنازل الوالدين إلى أحد الأبناء، ولا يعتبر الاعتذار نافذا ومقبولا إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني.

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حالات الاعتذار والاستبدال بقرعة الحج السياحي

وأضافت الوزارة أنه في حال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصة الحج عقب فوزه بالقرعة يسترد فقط مبلغ 40 ألف جنيـه للمسـتوى الخمس نجوم ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبرى من مبالغ جدية الحجز شريطة عدم حجز الشركة للسكن، وحال التقدم بالاعتذار بعد حجز الشركة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك صراحة بالعقد المبرم بين الشركة والحاج، ويعتد بالمسار الالكتروني السعودي كمرجعية للتحقق مـن حجز الشركة للسكن من عدمه.

وأشارت إلى أنه تم اقتصار حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمـرافقين علـى ذات الطلـب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين بعد إعلان نتيجة القرعة.

واعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، يوم الأحد، الضوابط والقواعد المُنظمة لـ الحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت ضوابط الحج للعام القادم تحديد أسعار برامج الحج بحيث تصل إلى 450 ألف جنيه لبرنامج 5 نجوم صف أول مباشر علي الحرم وحتى 250 مترًا، و390 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 مترًا وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران وذلك بإجمالي 4 آلاف تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج السياحي.

كما تضمنت الضوابط تحديد أسعار البرنامج الاقتصادي طيران بأسعار 260 ألف جنيه موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا وذلك بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 مترًا بسعر 226 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا بسعر 230 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا، وذلك بإجمالي 13 ألف تأشيرة.

أسعار برامج الحج السياحي المستوى البري

كما حددت الضوابط اسعار البرنامج البري تحسين 4 أو 5 جنوم من بعد مسافة 250 مترًا 191 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري تحسين 5 نجوم بسعر 195 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا بسعر 225 ألف جنيه وذلك بإجمالي 6 آلاف تأشيرة.