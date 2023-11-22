الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

هل تحدث زيادة في أسعار برامج الحج السياحي؟ العليا للحج والعمرة تجيب

الحج السياحي، فيتو
الحج السياحي، فيتو

اسعار برامج الحج السياحي، أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، أن أسعار برامج الحج السياحي المعلنة بالضبوابط المنظمة للحج السياحي، تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السـعودية.

وأضافت  اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه لن يتم زيادة أسعار  برامج الحج السياحي عن الأسعار المعلنة بالضوابط المنظمة للحج السياحي إلا بعد الرجوع إلي اللجنة العليا للحج والعمرة لدراسـة أسباب الزيادة والنظـر في اعتمادها من عدمه، ولا تسري أي زيادة في أسعار برامج الحج إلا بعد موافقة اللجنة واحاطة  وزير السياحة والآثار بالتعديلات الجديدة في الأسعار.

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زيادة اسعار برامج الحج السياحي 

 وألزمت  الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي شركات السياحة بعدم تحصيل أي  مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد عما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف البرامج المعلنة بضوابط الحج السياحي، وفي حال المخالفة يتم مجازاة شركة السياحة قانونيًا.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، الضوابط والقواعد المُنظمة لـ الحج السياحي  لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وتم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

 

أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت ضوابط الحج للعام القادم تحديد أسعار برامج الحج السياحي، بحيث تصل إلى 450 ألف جنيه لبرنامج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا، و390 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 مترًا وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران وذلك بإجمالي 4 آلاف تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج السياحي.

كما تضمنت الضوابط تحديد أسعار البرنامج الاقتصادي طيران بأسعار 260 ألف جنيه موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا وذلك بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترًا بسعر 226 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا بسعر 230 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا، وذلك بإجمالي 13 ألف تأشيرة.

أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري

 كما حددت الضوابط أسعار البرنامج البري تحسين 4 أو 5 جنوم من بعد مسافة 250 مترًا 191 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري تحسين 5 نجوم بسعر 195 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا بسعر 225 ألف جنيه وذلك بإجمالي 6 آلاف تأشيرة.

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