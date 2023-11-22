الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 189 قطعة سلاح ناري وينفذ 86 ألف حكم قضائي

ضبط 189 قطعة سلاح
ضبط 189 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 86103 حكم قضائى

شن  قطاع الأمن العام، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

ضبط 189 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 86103 أحكام قضائية

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة  باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط (274) قضية مواد مخدرة بإجمالى (316) متهم ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,991 كيلو جرام)،  كمية من مخدر البانجو وزنت (42,850 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,441 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,580 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,030 كيلو جرام).

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 قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

 وتم ضبط (189 قطعة سلاح نارى بحوزة 137 متهم) وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و(239) قطع سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86103) حكم قضائى متنوع شملت  (336) حكم جناية،  (27499) حكم حبس جزئى،  (4596) حكم حبس مستأنف،  (42434) حكم غرامة، (11238) مخالفة. 

 ضبط التشكيلات العصابية

كما تم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين إرتكبوا (2) حادث متنوع  و فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم،  (278) دراجة نارية مخالفة و(18646) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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